Bahia realiza bateria de treinos físicos na Cidade Tricolor

Após a derrota por 1 a 0, contra o Fluminense, no domingo, 11, o grupo do Bahia já se reapresentou nesta segunda-feira, 12, no CT Evaristo de Macedo, para dar início à preparação visando o Goiás. A partida está marcada para está sexta-feira, 16, em Goiânia.

Os atletas que começaram a partida diante do Fluminense fizeram apenas um regenerativo na academia da Cidade Tricolor, além de tratamento na fisioterapia, piscina aquecida, banheiras de gelo e massagens.

Enquanto isso, os demais atletas também fizeram exercícios físicos na musculação e, logo em seguida, foram para o gramado. No campo, os jogadores deram sequência nas atividades voltadas para o condicionamento e realizaram corridas com obstáculos.

Os quatro goleiros - Douglas Friendrich, Anderson, Mateus Claus e Matheus Teixeira - fizeram um treinamento de fundamentos específicos da posição com o preparador Rogério Lima.

Entregues ao Departamento Médico (DM), o meia Rodriguinho e o lateral João Pedro seguem se recuperando de uma fissura no osso do pé e da cirurgia no joelho, respectivamente.

O grupo retorna para mais uma bateria de treinamento na tarde desta terça-feira, 13, na Cidade Tricolor. Bahia e Goiás se enfrentam na sexta-feira, 16, às 20h, no estádio da Serrinha, na capital goiana. O duelo é válido pela 16ª rodada do Brasileirão Série A.

