Em noite chuvosa e com o gramado de Pituaçu encharcado e cheio de poças, Independiente, da Argentina, abriu 2 a 0 no placar com dois gols de pênalti, mas o Bahia reagiu, empatou o jogo e ainda viu Gilberto fazer gracinha no final do duelo e perder cobrança de pênalti que daria a vitória ao Tricolor e a liderança do grupo B da Copa Sul-Americana.

Rafael Tiago Nunes e Redação Bahia reage depois de sair atrás, mas perde pênalti e fica no empate com Independiente

O empate em 2 a 2, nesta terça-feira, 4, manteve o Esquadrão a dois pontos atrás do Rei de Copas, que tem sete e lidera o grupo. Jonathan Herrera e Velasco, que infernizou a defesa tricolor, marcaram para os argentinos. A reação do Bahia veio com gols de Thaciano e Luiz Otávio, que se redimiu do pênalti bobo que cometeu.

Invicto no torneio continental, o Bahia não poderá perder mais pontos e torcer por um tropeço do Independiente ou vencer os 'hermanos' fora para manter o sonho vivo de avançar para a próxima fase.

Na próxima rodada, no dia 13, o Tricolor visita o Guabirá, da Bolívia. Mas antes, o time de Dado Cavalcanti tem o jogo de volta da final da Copa do Nordeste, contra o Ceará, no sábado. Para ficar com a taça sem precisar de uma disputa de pênaltis, o Esquadrão terá de vencer os cearenses por dois gols de diferença.

Poucas chances

Bahia e Independiente começaram a partida se respeitando bastante, se estudando, arriscando pouco e buscando brechas na marcação. Já era de se esperar um comportamento assim das duas equipes, principalmente no início da partida. Porém, durou toda a etapa inicial. Mas a noite chuvosa e o gramado pesado também atrapalharam muito.

O Tricolor, com dificuldades para subir a marcação e para apertar o time argentino na defesa, viu suas dificuldades em furar o forte sistema defensivo do rival ainda mais quando Nino Paraíba teve de ser substituído pelo jovem Renan Guedes logo aos 11 minutos de jogo, por conta de uma lesão no tornozelo.

Participativo e chamando o jogo pra si, Rodriguinho distribuiu bons passes e tentou ditar o ritmo do jogo. Logo no primeiro minuto de jogo, o camisa 10 cobrou escanteio na primeira trave, Conti desviou, e Sosa deu rebote. Na sobra, Daniel recebeu na entrada da área e mandou por cima.

Aos 33 minutos, Rodriguinho deu bela enfiada de bola para Thaciano. O polivalente careca cruzou para Gilberto, que desviou para o gol e exigiu reflexo do goleiro Sosa.

Quando parecia que o Bahia tomaria de vez as rédeas do confronto, eis que Luiz Otávio derrubou Velasco na área. O juiz marcou pênalti aos 41. Jonathan Herrera bateu firme, no canto direito, e deslocou Matheus Teixeira: 1 a 0 em Pituaçu.

O zagueiro tricolor Luiz Otávio já havia cometido um pênalti contra o Guabirá e sido expulso contra o ceará.

Muitos gols

A volta do intervalo foi com muito mais chuva. Mas o futebol do Bahia, que já não era dos melhores nos primeiros 45 minutos, voltou ainda mais apagado. E logo aos 4 minutos, novo vacilo da defesa tricolor. Brian Martínez se antecipou a Renan Guedes e foi derrubado na área. Velasco cobrou e ampliou: 2 a 0.

O gol logo no começo fez o Tricolor acordar no jogo. E, aos 11 minutos, Rodriguinho fez lindo giro na marcação e, ajustou a bola e soltou um foguete de fora da área. O goleiro sosa espalmou, a bola foi na trave e, na sobra, Thaciano completou para o gol vazio.

Com o gramado de Pituaçu cheio de poças d’água, o jogo ficou ainda mais truncado e as chances reais de gol ficaram ainda mais escassas. Os jogadores tiveram muita dificuldade para conduzir a bola.

Mas, aos 36, Alesson cobrou escanteio, Luiz Otávio ganhou pelo alto e testou para o fundo do gol. Tudo igual no estádio de Pituaçu. Um minuto depois, pênalti. Maycon Douglas pegou a sobra dentro da área e foi derrubado por Sosa. Gilberto cobrou ridiculamente, com pulinho e tudo, mas sem força e nas mãos de Sosa, que defendeu sem trabalho e riu.

Covid e confusão

Antes da bola rolar, muita confusão ocorreu entre o elenco do Independiente, a Conmebol, aeroporto de Salvador e a Covid-19. Isso porque dez membros da delegação do time argentino – oito jogadores e dois integrantes da comissão técnica – testaram positivo para o novo coronavírus e, consequentemente, foram impedidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de deixar o aeroporto rumo a um hotel da capital.

A partir daí começou uma verdadeira novela. A Conmebol resolveu adiar o confronto e divulgou uma nota oficial na madrugada de segunda para terça-feira. Porém, algumas horas depois, a entidade voltou atrás na decisão e confirmou a realização do duelo.

Os dez infectados do Independiente voltaram para a Argentina no início da tarde desta terça, 4. Segundo nota da assessoria de comunicação do Independiente, todos os jogadores realizaram testes à Covid-19 antes de deixar a Argentina. “Na Argentina foram realizados os testes PCR. Depois que uma pessoa é recuperada da Covid, ela continua a ser detectada no PCR por um tempo”, diz trecho da nota.

Em entrevista para a rádio La Red, da Argentina, Walter Lusnig, dirigente da equipe, relatou ter sido ameaçado por policiais. “O que passou foi que dormimos no piso do aeroporto, uma loucura. Os policiais nos ameaçaram, metendo a mão na cintura como se fossem sacar uma arma”, falou.

adblock ativo