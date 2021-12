Bahia reafirma política discreta de contratação

Marcos Aurélio, Cascata, Wellinghton Saci, Neto Baiano (?!), Jorge Wagner, Morais, Edno... A cada nome especulado, aumenta a angústia da torcida do Bahia. A mesma, em uníssono, questiona-se: cadê as contratações?

Porém, a menos de um mês para a primeira partida oficial na temporada 2013, a estreia no Campeonato Nordeste - diante do Itabaiana-SE, dia 19 de janeiro, em Pituaçu -, o gestor de futebol do clube, Paulo Angioni, praticamente descarta qualquer tipo de novidade "por ora".

"Não há nada de concreto. Como havíamos dito: não estamos preocupados com contratações. Já temos uma base e vamos lançar os garotos (das categorias inferiores). Não há nomes, não estamos correndo atrás", enfatizou o dirigente.

Na prática, desde o fim do certame nacional - no dia 2 -, as 'novidades' se resumem apenas às renovações de contrato do técnico Jorginho, do zagueiro Danny Morais e do volante Diones. Angioni, porém, revelou que ainda não desistiu do beque Lucas Fonseca. "Na zaga, temos o Titi, o Danny, vamos aproveitar o Diego (que vinha no time B). E ainda não desistimos do Lucas (Fonseca)", ressaltou.

Procurado pela reportagem, o jogador que pertence ao Mogi Mirim e já retornou ao clube paulista descartou, neste momento, um possível retorno ao Bahia. "Não consegui a liberação. Tentei de tudo, mas não deu. Agora, terei que cumprir meu contrato (até junho de 2013). A partir daí, estarei livre e posso retornar", explicou Lucas Fonseca.

Já o presidente Marcelo Guimarães Filho deixa transparecer em seu discurso, que o clube pode, sim, estar tratando de reforços. Mas, é claro, tudo em sigilo.

"Estamos trabalhando com calma e cautela", disse, por mensagem de texto via celular. O certo é que, para a reapresentação do clube, no próximo dia 3 de janeiro, o treinador Jorginho tem a certeza de 24 jogadores para o início da temporada, sendo 11 deles formados nas categorias de base.

Colaborou Tiago Lemos

