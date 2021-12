Bahia quita débito de janeiro e anuncia pagamento do 13º

Se dinheiro pode influenciar positivamente uma equipe para melhorar o desempenho contra um adversário, caso semelhante pode haver no Ba-Vi deste domingo, 23. Isso porque o Bahia anunciou nesta sexta-feira, 21, o pagamento do 13º de todos os funcionários do clube e a quitação do mês de janeiro, que havia sido depositado na quarta-feira, 19.

O clube divulgou a informação através de uma nota em sua página no Facebook. A publicação diz também que o pagamento foi feito de uma só vez, sem restrições. Segundo a diretoria tricolor, essa é a primeira vez em 10 anos que os atletas recebem os vencimentos do 13º de uma só vez.

"Não passa de nossa obrigação, mas vale contar aos sócios tricolores mais essa pequena conquista, ante tantas dificuldades financeiras encontradas", diz a nota.

Em má fase no início da temporada, o Bahia se prepara para encarar o Vitória em Pituaçu pela quarta rodada do Baianão e tentar embalar uma regularidade no torneio. Nas três primeiras rodadas, o saldo tricolor é de um triunfo, um empate e uma derrota na competição.

