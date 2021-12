Bahia quer voltar a vencer na Série A contra Portuguesa

Sem vencer há seis jogos na Série A, o Bahia encara neste domingo, 4, mais um desafio na sua fuga do temido rebaixamento. O Esquadrão de Aço encara a Portuguesa, no Canindé, às 19h30, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo fora de casa pode resultar numa confortável vantagem de até sete pontos para a zona de degola.

O Esquadrão está sem vencer desde o dia 30 de setembro, quando derrotou o Botafogo, por 2 a 0, em Pituaçu, pela 27ª rodada da Série A. Desde então, foram três derrotas - 2 a 0 para o Fluminense, 2 a 1 para o Coritiba e 1 a 0 para o Palmeiras - e três empates - 0 a 0 com o Flamengo, 1 a 1 com o Corinthians e 1 a 1 com o Grêmio. A sequência negativa fez o Bahia cair de 12º para 16º colocado.

Ainda assim, o tricolor depende apenas de si mesmo para continuar na primeira divisão em 2013. No momento, a equipe de Jorginho tem quatro pontos de vantagem para o 17º colocado, o Sport, restando cinco rodadas e 15 pontos a serem disputados. Caso vença a Portuguesa e tanto Sport como Palmeiras (18º colocado) percam, a vantagem aumenta para sete pontos restando 12 pontos a serem disputados.

O confronto terá um sabor especial para o técnico Jorginho. Após ser campeão da Série B pela Lusa em 2011, o comandante acabou rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista no início deste ano, fato que rendeu sua demissão da equipe. Neste domingo, terá a oportunidade de se vingar do clube, por onde também começou sua carreira como jogador, na década de 80.

A Portuguesa, do técnico Geninho, também está na luta contra a degola para a Série B. A Lusa é a equipe imediatamente acima do Bahia na tabela do Brasileirão, em 15º, com 40 pontos. O momento do time paulista também não é dos melhores: está há cinco jogos sem vencer no campeonato e há três sem balançar as redes.

No primeiro turno, Bahia e Portuguesa empataram em 0 a 0 num melancólico jogo em Pituaçu, pela 15ª rodada. O tricolor estava sob o comando de Caio Júnior.

Desfalque - Jorginho terá apenas um desfalque para a batalha no Canindé. O zagueiro Danny Morais sofreu um estiramento na última partida, contra o Grêmio, e ficará afastado dos gramados por cerca de 15 dias. Seu substituto será Lucas Fonseca, que entrou no decorrer da partida com os gaúchos e ganhou a confiança da torcida.

Também contra o Grêmio, Gabriel abandonou o gramado com uma entorse no tornozelo esquerdo. O meia, porém, se recuperou a tempo para a partida em São Paulo e deve estar entre os 11 titulares. O Bahia conta ainda com Souza, que ainda não perdeu para times paulistas no Brasileirão.

Lusa - Apesar do jejum de gols nos últimos três jogos do Brasileiro, o destaque da Lusa está no ataque: Bruno Mineiro, terceiro colocado na artilharia do campeonato, com 14 gols marcados. O jogador, no entanto, não marca há exatamente um mês, desde o triunfo por 5 a 1 sobre o Sport, no Canindé, no dia 4 de outubro, pela 28ª rodada.

Geninho não terá desfalques para encarar o tricolor neste domingo. A equipe lusitana, traz velhos conhecidos da torcida tricolor: o atacante Ananias e o zagueiro Valdomiro, formados na divisão de base do Fazendão. O primeiro, deixou o time no início deste ano, enquanto o outro não veste o manto azul, vermelho e branco desde 2004.

