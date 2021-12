Bahia quer voltar a vencer em casa contra Inter; siga às 21h

É claro que os tempos são outros, mas aquela postura ofensiva do passado, que fazia os adversários tremerem quando vinham jogar na Fonte Nova, bem que poderia reaparecer nesta quina-feira, 19, à noite, diante do Internacional. Acompanhe o lance a lance no Portal A TARDE a partir das 21h.

Com a recuperação de Marquinhos Gabriel e a liberação de Fernandão, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Cristóvão Borges tem a possibilidade - se quiser - de usar um "quadradinho de quatro", escalando mais dois jogadores com vocação para o ataque: Wallyson e William Barbio.

E a oportunidade não poderia ser melhor, pois o Inter está cheio de importantes desfalques: o principal deles é o meia argentino D'Alessandro, com lesão nas costas. Os outros são o atacante argentino Scocco, suspenso pelo terceiro amarelo, e o atacante uruguaio Forlán, também contundido.

Bahia e Internacional já se enfrentaram 49 vezes na história. O Colorado tem 24 triunfos, contra 11 do tricolor e houve ainda 14 empates. O time gaúcho marcou 83 gols e o Esquadrão 45.

O Esquadrão pode chegar nesta quinta à marca histórica de 1.000 gols pelo Brasileirão. Mais um motivo para a torcida comparecer em grande número. Além disso, o tricolor não vence há cinco jogos - a última vitória foi diante do lanterna Náutico, por 2 a 0, na Fonte Nova - e caso seja derrotado pode aparecer pela terceira vez, este ano, na indesejável zona de rebaixamento da Série A.

adblock ativo