Bahia quer usar força da torcida para convencer gringo

O Bahia tentará usar a força da sua torcida para tentar convencer o meia Leandro Romagnoli a vestir a camisa do Tricolor. O argentino desembarca em Salvador neste domingo, 17, às 13h50, e vai se reunir com a diretoria do clube na segunda-feira, 18, para negociar sua permanência.

Após conquistar a Libertadores pelo San Lorenzo, o meia, capitão e ídolo do time, afirmou que gostaria de disputar o Mundial. "Estamos vendo com o Bahia se existe a chance de ficar, porque é isso que eu quero, todo mundo sabe", disse ele.

O empresário do atleta, Shai Lerner, explicou que Romagnoli deu esta declaração por estar pressionado pela imprensa, e sobretudo pela torcida. "Ele está num momento especial aqui, é claro que todos querem que ele fique", disse. "Mas ele quer conhecer o Bahia e sua torcida. Nosso objetivo é sentar e ver o que cada parte quer, e assim chegar a um acordo bom para todos", completou.

Na sexta, 15, por meio de nota oficial, o Esquadrão confirmou que tem interesse na permanência de Romagnoli. A divulgação do desembarque também é uma estratégia de receber bem o jogador para que ele fique. Se não for o desejo dele, o clube tentará uma compensação, como o pagamento da multa estipulada em US$ 500 mil.

El Pipe assinou um pré-contrato com o Bahia em janeiro deste ano, que previa que ele se apresentasse no dia 1º de julho. O jogador, no entanto, ficou no San Lorenzo até a última quarta-feira sob alegação de que tinha uma acordo de aditivo contratual caso o clube seguisse na disputa da Libertadores.

Uma boa notícia o Bahia já teve: o meia poderá ser regularizado sem problemas. Na sexta, a CBF respondeu a uma consulta do clube afirmando que, como o contrato do argentino foi encerrado antes do encerramento da janela de transferências internacionais, na última quarta, ele se tornou atleta livre e poderá assinar com qualquer outro time fora do prazo.

adblock ativo