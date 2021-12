Bahia quer surpreender o Fla e confirmar a boa fase no Brasileirão

Não faz nem um mês que ver o Bahia era saber previamente o que iria ocorrer nas partidas. O time se fechava todo da intermediária defensiva para trás, tentava segurar a pressão e esperava uma chance rara de partir nos contra-ataques.

Com a chegada do técnico Paulo César Carpegiani, em apenas duas partidas se pôde ver várias outras versões da equipe. Nesta quinta-feira, 19, às 20h (da Bahia), contra o Flamengo, o retorno do velocista Mendoza em conjunto ao veto do centroavante Rodrigão devolverá o ‘modo speed’.

No primeiro confronto sob o comando de Carpé, o Tricolor foi escalado sem um homem de área, com Edigar Junio no centro do ataque sendo municiado pela rapidez de jogadores como Mendoza e Zé Rafael. Não deu certo no início, o time falhou muito na saída de bola e pouco ameaçou o gol palmeirense. Começou perdendo por 2 a 0, mas se encontrou e foi buscar o empate.

A equipe marcou seu gol inaugural com a mesma escalação do início, mas só chegou à igualdade após trocas que mexeram na parte tática e apresentaram outro Bahia. Rodrigão entrou e ofereceu uma referência ao setor ofensivo, ao passo que o ingresso de Régis no lugar de Zé Rafael fez a equipe ganhar em posse de bola. Porém, o tento decisivo surgiu mesmo da velocidade de ‘Speed’ Mendoza, que, já nos minutos finais, recebeu lançamento em profundidade e sofreu o pênalti convertido por Edigar Junio.

O placar de 2 a 2 no Pacaembu foi comemorado, mas não tanto quanto o triunfo por 2 a 0, no último domingo, sobre o líder Corinthians, na Arena Fonte Nova. Nessa ocasião, com Mendoza fora por força contratual, Rodrigão voltou a figurar entre os 11. E a formação funcionou bem, visto que a atuação do Esquadrão no primeiro tempo foi uma das suas melhores na temporada. Entretanto, os gols do triunfo só vieram depois que o centroavante deu lugar ao meia Régis e deixou a equipe mais leve. Com Régis e Allione, Carpegiani testou um estilo mais técnico, com três meias, e se deu bem.

Nesta quinta, diante de um Flamengo que prioriza a posse de bola – de acordo com o site Footstats, é o terceiro time que mais troca passes no campeonato e, nas 28 rodadas já disputadas, apenas em cinco ocasiões teve menos domínio da redonda que o rival – o Bahia tende a apostar numa postura mais reativa.

Ou não. Não é, Carpé? “Muitas vezes você impõe ritmo e perde no contra-ataque. Se eu perder criando, vou ficar satisfeito. Mas, se perder sem buscar o resultado, aí vou ter preocupações”, disse ele, partidário da imposição de jogo.

O mais provável é que o treinador use mesmo Mendoza e coloque Edigar Junio no comando do ataque, mas ele não descartou promover o retorno de Hernane, centroavante como Rodrigão. O restante do time deverá ser o mesmo que enfrentou o Corinthians, mas o treino tático desta quarta, 18, não teve presença da imprensa, o que sugere certo ar de mistério.

