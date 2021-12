A formação do elenco do Bahia para a temporada 2017 já começou. Segundo o presidente tricolor Marcelo Sant’Ana, dos 16 atletas que estão à beira do final dos seus contratos com o clube, “de cinco a sete” interessam para uma renovação. A afirmação foi feita durante coletiva no Fazendão, nesta quinta-feira, 1º.

Bahia quer renovar com sete jogadores

O mandatário disse que teve duas reuniões com Guto Ferreira (antes que o técnico viajasse de férias) para traçarem o planejamento. “Temos um direcionamento de quem fica e de um grupo menor que a gente está em dúvida. Dos que terminam contrato, entre cinco e sete são os que temos interesse de renovação”, disse em entrevista coletiva.

“Vocês (jornalistas) que estão no dia a dia do clube ou o torcedor não terão muita dificuldade de saber quais são os cinco ou sete. Só não vou dizer os nomes para deixar uma ‘duvidazinha’”, completou.

De fato, basta procurar entre os titulares que enfrentaram o Atlético-GO quem está em fim de contrato: o goleiro Muriel, o zagueiro Tiago, os laterais Eduardo e Moisés, os volantes Luiz Antônio e Renê Júnior e o atacante Edigar Junio. Sete, como disse Sant’Ana.

O presidente confessou que ainda não iniciou nenhuma negociação: “Todos tem contratos ativos com seus times de origem, então a gente precisa falar com eles. Mas claro que não estão ainda num momento de conseguirem se organizar para isso. Como são todos da Série A, alguns clubes ainda tem objetivos no campeonato, e estão num momento bastante complicado por conta da tragédia da Chapecoense”.

Sem problemas

O Bahia, porém, não deve ter tanta dificuldade para fazer as renovações ou contratá-los em definitivo por conta dos contratos curtos que têm com seus times de origem.

O goleiro Muriel, por exemplo, não é mais desejado pelo Internacional, que contratou o ex-Tricolor Marcelo Lomba e tem Danilo Fernandes como seu titular. O arqueiro tem contrato com o Colorado apenas até junho do ano que vem.

O contrato mais longo é o de Edigar Junio, que possui vínculo com o Atlético-PR até junho de 2018. O atacante, porém, foi emprestado nas duas últimas temporadas, e pode ter mesmo destino em 2017.

Fora eles, todos os demais jogadores possuem contrato com seus clubes de origem até o final do ano que vem: Tiago (Atlético-MG), Eduardo (Atlético-PR), Moisés (Corinthians), Luiz Antônio (Flamengo) e Renê Júnior (Ponte Preta).

De todos, Tiago é o único que começará a temporada que vem no Fazendão, já que seu empréstimo para o Bahia vai até junho de 2017.

O presidente tricolor pretende começar o ano já com um elenco grande: “Devemos ter 30 jogadores no início da temporada, talvez até um pouco mais, porque o calendário é muito apertado no início do ano, e caso o Bahia chegue nas finais da Copa do Nordeste, elas coincidem com as primeiras rodadas da Série A”.

“Devem ser mais ou menos 23 atletas mais estabilizados e outros 10 atletas com idade de júnior ou no primeiro ano de profissional”, completou.

Quinze jogadores do elenco têm contrato para o ano que vem: Jean (goleiro); Tinga (lateral); Dedé, Éder, Jackson e Lucas Fonseca (zagueiros); Feijão, Gustavo Blanco, Yuri e Juninho (volantes); Régis, Renato Cajá e Rômulo (meias); e Hernane e Mário (atacantes).

Outros quatro atletas retornam de empréstimo: Douglas Pires (goleiro), Hayner (lateral), João Paulo Penha (meia) e Zé Roberto (atacante). Juntos aos sete que podem renovar, o elenco começaria o ano com 26 jogadores. É provável, portanto, que alguns jogadores menos experimentados esse ano, como Dedé, Yuri, Gustavo Blanco, Rômulo e Mário estejam fora dos planos.

Os alvos do bahia para renovação

Muriel (goleiro) - 22 jogos como titular pelo Bahia em 2016

Eduardo (lateral) - 20 jogos como titular

Moisés (lateral) - 36 jogos, 30 como titular

Tiago (zagueiro) - 21 jogos como titular

Renê Jr (volante) - 9 jogos, 6 como titular

Luiz Antônio (volante) - 21 jogos, 12 como titular

Edigar Junio (atacanta) - 47 jogos, 44 como titular

