Bahia quer reforços 'Top' desde o início da Série B

Marcado pelo fracasso na última Série B, quando oscilou na reta final e acabou sem o tão sonhado acesso, o Bahia decidiu 'catalogar' seus erros do ano passado a fim de não repeti-los em 2016.

O principal deles foi o momento de contratar: enquanto em 2015 os reforços foram trazidos ao longo do campeonato - alguns, como o atacante Roger, chegaram na última semana de inscrições -, para este ano o Tricolor promete montar um time forte desde o início.

"Estávamos muito empolgados no início daquela Série B. Chegamos a duas finais e fomos campeões baianos com uma goleada histórica. Não reforçamos o time como devíamos e tivemos um declínio técnico que resultou no não-acesso", explicou o vice-presidente do clube, Pedro Henriques.

"Agora, estamos observando de perto o desempenho dos atletas para identificar as carências", garante o dirigente.

Prova disso, segundo ele, foram as contratações do zagueiro Jackson e do meia Renato Cajá, apresentados na última semana. Os dois se juntaram aos atacantes Thiago Ribeiro e Hernane no grupo de atletas 'de topo' que o time contratou para o acesso.

"Esses reforços mostram o parâmetro que o Bahia adotou de trazer jogadores que possam fazer diferença. Jackson, por exemplo, foi campeão da última Copa do Brasil e Cajá é um jogador de uma posição rara", comentou Henriques.

A reformulação foi geral: nenhum dos atuais titulares estava no Fazendão em 2015. Fora garotos da base, como Zé Roberto, Rômulo e Robson, os únicos remanescentes daquele elenco são o goleiro Douglas Pires e o zagueiro Gustavo - ambos reservas. Até o auxiliar Charles Fabian, que terminou como técnico no ano passado, está fora do clube.

A perda do título baiano para o rival Vitória e a eliminação nas semifinais da Copa do Nordeste para o Santa Cruz não abalaram a confiança da direção no técnico Doriva, que disputará pela primeira vez na carreira uma Série B. O destaque é o atacante Hernane, que marcou 10 gols em 18 jogos até agora pelo Tricolor.

