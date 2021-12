Bahia quer pressionar Oeste na Arena Barueri

O Bahia já sabe qual a receita para derrotar o Oeste no sábado, 22, na Arena Barueri: marcar o adversário no campo de ataque.

O time de Itápolis é treinado por Fernando Diniz, que ficou famoso no Paulistão 2016 como comandante do Audax – vice-campeão estadual com um estilo de jogo característico, de toque de bola desde a defesa.

“A equipe do Oeste é totalmente diferente de todas. Tem a característica de tocar, de não ter pressa de chegar ao gol. Eles não vão dar chutão. E se a gente conseguir encaixar a marcação lá na frente, a gente pode ter uma bola na área do adversário e definir”, contou o zagueiro Tiago.

Régis, 12º jogador do Bahia, concorda. “A gente tá treinando bastante esta semana a saída de bola deles. O professor Guto [Ferreira, técnico tricolor] tem mostrando os vídeos”, explicou o meia.

Guto confirma time

Nesta quarta-feira, 19, na última atividade antes da partida para São Paulo, o técnico Guto Ferreira definiu a equipe com Tinga na lateral esquerda no lugar do suspenso Moisés.

