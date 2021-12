Bahia quer melhorar desempenho apesar dos bons resultados

São cinco vitórias, dois empates e duas derrotas em nove jogos na temporada para o time principal do Bahia, que tem uma sequência atual de cinco partidas sem ser derrotado. O retrospecto é bom, se os números forem analisados de forma fria. No entanto, o desempenho ainda não convence, como se o time ainda precisasse passar a limpo um rascunho.

Lateral esquerdo tricolor, Juninho Capixaba fez uma autocrítica sobre o desempenho do Bahia na partida contra o Confiança, que aconteceu no último sábado, na Fonte Nova, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. “Esperávamos um grande jogo, mas tem jogo que as coisas não vão acontecer mesmo. Temos que ter naturalidade para lidar com isso. Vai acontecer de novo, então, a gente tem que ter tranquilidade para lidar com essa situação, e não deixar acontecer muitas vezes. Trabalhar para melhorar”, afirmou, durante entrevista coletiva dada nesta terça-feira, 10, na Cidade Tricolor.

No torneio regional, o Tricolor está praticamente classificado. Precisa vencer o América-RN no próximo sábado, na Arena das Dunas, em Natal, para garantir a vaga antecipada para as quartas de final. Mesmo que empate, ainda pode avançar, caso o ABC não vença o Imperatriz-MA, fora de casa. Ainda assim, desempenhos ruins já custaram classificações na competição, como foi no ano passado.

Na ocasião, o Tricolor perdeu para o Sampaio Corrêa na última rodada, quando precisava de uma vitória, e caiu na primeira fase, com 12 pontos conquistados. Dessa vez, não tem Sampaio Correia como pedra no sapato, e dificilmente alguém, entre os times que atualmente estão fora do G-4, vai alcançar 12 pontos – só o ABC tem condições. O Esquadrão já tem 11 pontos em seis jogos. Porém, na atual conjuntura da tabela, enfrentaria o Fortaleza, atual campeão da Copa do Nordeste, e que vem desempenhando um futebol melhor que o do Bahia desde a segunda metade do Brasileirão de 2019.

O próprio técnico Roger Machado já destacou a importância do mês de março, com poucos jogos, para trabalhar melhor o desempenho da equipe. Ele ressaltou que quer um time com mais força de marcação no campo ofensivo, para retomar a bola o mais próximo do gol possível. Juninho Capixaba também falou sobre o assunto. “Estamos acostumados com quarta e sábado, quarta e domingo. Acho que vai ser muito importante para consertar erros e aprimorar algumas coisas”, disse.

Arena vazia

Cumprindo uma punição em decorrência da briga entre torcidas no jogo contra o River-PI, na última semana, pela Copa do Nordeste, o América de Natal não terá torcedores na Arena das Dunas para a partida contra o Bahia. Juninho também falou sobre o assunto.

“Eu não participei de uma partida ainda de portões fechados. Não sei os meus companheiros, mas é um jogo que nos traz muito marasmo, que a gente não espera. A gente espera sempre estádio lotado, para o atleta de futebol é muito importante, para ter aquela inspiração no jogo. Pra mim, é um jogo que pode trazer muito marasmo, e que a gente não pode cair. Então, temos que trabalhar bem o nosso psicológico e buscar um triunfo e, se possível, uma classificação”, analisou o lateral.

O jogo acontece no próximo sábado, 14, a partir das 16h. O América-RN é o sétimo colocado do Grupo B, com seis pontos conquistados até aqui.

*Sob supervisão do editor Daniel Dórea

