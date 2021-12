Bahia quer manter sequência positiva e já mira o nono lugar

Uma sequência de cinco jogos trouxe o torcedor de volta à realidade no 1º turno. Da improvável 6ª colocação, o Bahia sofreu na mão dos rivais a partir da 6ª rodada e despencou para a 17ª posição – a primeira e última vez que o time frequentou a zona do rebaixamento.

Essa mesma sequência de jogos complicados, agora no 2º turno, pode levar o time ao 9º no lugar na quinta-feira, às 20h, contra o Flamengo, no estádio Luso-Brasileiro, pela 29ª rodada.

A série ingrata começou com o Grêmio, depois com Coritiba, Palmeiras, Corinthians e, por último, o Rubro-Negro. Na 1ª metade da temporada, o Esquadrão somou apenas um ponto dos 15 possíveis.

Agora, bem diferente do que ocorreu antes, o time chega para o último confronto dessa sequência com oito pontos conquistados, e ainda de maneira invicta. Venceu o Tricolor Gaúcho, e em seguida empatou com o desesperado Coxa, que luta para não cair.

Logo depois, ficou na igualdade com o Verdão, integrante do G-4, na estreia do novo técnico Paulo Carpegiani, e, no último domingo, ganhou com autoridade do líder da competição, o Timão.

Capitão com a palavra

A animação com o bom momento é tanta que o Tricolor já mira competições internacionais. Vale lembrar que o Brasileirão pode ofertar até mesmo nove vagas para a Copa Libertadores do próximo ano. Para isso, é preciso que o Flamengo vença a Sul-Americana e o Grêmio ganhe a Liberta.

Fora isso, é claro, os dois times precisam se manter na parte alta da tabela, assim como o Cruzeiro, que ganhou vaga direta por causa da vitória na Copa do Brasil.

Mais cauteloso, o capitão Tiago disse que o time deve focar em atingir o objetivo principal: chegar aos 45 pontos e se manter na Série A.

“O Bahia briga por uma vaga na Sul-Americana, com certeza. Acho que, no G-7, fica distante pela atual posição. O último [Flamengo] tem 43 pontos. Estamos a oito pontos, fica difícil. Então, a gente tem que se manter com os pés no chão, buscar os 45, 46 pontos, que é nosso objetivo, e depois tentar conquistar mais. A torcida merece, nós merecemos. A partir do momento em que a gente conquistar 45, 46 pontos, nós vamos buscar a Sul-Americana”, enfatizou.

Para Tiago, muito dessa ‘nova fase’ do Esquadrão se deve à chegada de Carpé. “A forma tática dele de mostrar para os jogadores a movimentação, a forma que um jogador abre espaço para o outro receber a bola, um jogador dando suporte para o outro quando a gente está com a bola... Isso fez com que a equipe controlasse o jogo”, disse.

Apesar do triunfo, o time não teve tempo para descansar e já voltou ao batente nesta segunda, 16. Isso, pelo menos, para os jogadores reservas, que fizeram um jogo-treino contra o time sub-20 do Bahia. Venceram por 4 a 0.

Destaque da atividade foi o lateral direito Wellington Silva, que, recuperado de lesão, atuou por todo o tempo e ainda deu passe para gol.

*Sob a supervisão do editor interino Daniel Dórea

