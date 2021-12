Bahia quer apresentar Jael em amistoso contra o Shakhtar

Apesar de ainda não estar fechada, a negociação do Bahia com o São Caetano para ter o atacante Jael deve ser concluída já no início da próxima semana. O Tricolor, inclusive, prepara a apresentação do atleta como uma ação de marketing para o amistoso da próxima sexta, 16, às 20h, na Fonte Nova, contra o ucraniano Shakhtar Donetsk.

A relação ficou estremecida quando o Esquadrão confirmou, na última terça, 6, a contratação do camisa 9 através do site oficial. Pouco depois, o empresário do jogador, Raudinei Freire, foi a público para rebater que ela não estava fechada.

Na quinta, 8, o agente reiterou a informação. "É preciso definir se o São Caetano vai pagar alguma coisa ao Jael, se eles vão ficar com alguma parte do direito econômico, ou se o clube vai ter direito a uma parte numa futura negociação", explicou.

Diretor de futebol do Azulão, Genivaldo Leal confirmou que a negociação não pode ser dada como certa, mas colocou panos quentes. "Tive duas reuniões com o Faria (diretor de futebol tricolor) e posso dizer que está adiantada", disse. "Acho que no início da semana que vem fecharemos", concluiu.

O Azulão possui 40% dos direitos econômicos de Jael, enquanto um grupo de investidores tem o resto. Na negociação, o Bahia compraria a porcentagem do São Caetano. Apesar de nenhuma das partes entrar em detalhes, o imbróglio pode ser a vontade do clube paulista de ficar com parte de uma futura venda do atleta.

Jael já possui um pré-contrato estabelecido com o Bahia, que entrará em vigor assim que ele se desvincular do São Caetano. O acordo é de dois anos, mas pode ser renovado por mais um em caso de acesso à Série A. Sobre o anúncio precipitado, o Bahia alegou tê-lo feito por ter segurança de que o jogador vai se apresentar ao clube.

Amistoso

O Bahia divulgou ontem os preços dos ingressos para o amistoso com o Shakhtar. Os valores ficam a partir de R$ 15, a meia, para a área promocional, onde geralmente fica a torcida visitante. Essas entradas estarão disponíveis somente a partir de sábado, nos balcões Ticketmix dos shoppings Iguatemi, Salvador e Paralela.

Quinta, 8, também começou a venda pela internet, com desconto em torno de 20% em relação ao preço dos shoppings. Estão à venda os setores Leste e Norte, anéis inferior e intermediário, além da cadeira especial Oeste. Os valores estão a partir de R$ 40 a inteira.

