Bahia quer acabar sina de 23 anos sem vencer o Santos em Salvador

Com o Bahia já distante do fantasma do rebaixamento para a Série B, o elenco, a diretoria e a torcida Tricolor só têm um pensamento para a reta final do Brasileirão: conquistar uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem.

E para este sonho de retornar à competição internacional após 29 anos continuar vivo, é fundamental conquistar os três pontos na partida desta quinta-feira, 16, às 20 horas (horário da Bahia) contra o Santos, na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Brasileirão.

Para isto, o Tricolor precisa quebrar um tabu de 23 anos. Desde 1994, quando bateu o Santos por 3 a 2 em noite inspirada de Ueslei, que marcou todos os gols do Bahia na partida, o Esquadrão não derrota o Peixe em Salvador em jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Coincidência

Mas a boa fase do Tricolor baiano e uma coincidência podem trazer a confiança que este tabu pode ser batido nesta quinta na Arena Fonte Nova.

Na partida de 23 anos atrás, quem estava no gol era Jean, pai do atual arqueiro Tricolor, Jeanzinho. Além disso, o ano de 1994 marca para o Bahia a melhor posição desde então na elite do futebol brasileiro, quando terminou na sétima posição. Caso repita este ano a posição de 1994, o Esquadrão garante uma vaga na Pré-Libertadores.

Mas essas possibilidades podem aumentar, caso o G-7 vire G-9, na hipótese de Grêmio e Flamengo vencerem, respectivamente as suas disputas da Copa Libertadores e Sul-Americana este ano.

Mas, independente de contas, o Esquadrão precisa antes fazer o seu dever de casa. Até porque o Bahia terá nas três partidas restantes dois jogos fora de casa, onde o Tricolor não tem o mesmo desempenho de quando joga em seus domínios.

Detalhes

Para o lateral esquerdo Juninho Capixaba, a partida desta quinta e os próximos jogos serão decididos nos detalhes. Segundo o atleta, foi justamente por isso que o Bahia deixou escapar os três pontos no empate de 2 a 2 com o Galo no último domingo, na Arena Fonte Nova.

“Temos que focar mais nos mínimos detalhes. Perdemos de conquistar um melhor resultado contra o Atlético-MG por isso. Não foi um resultado ruim, conseguimos impor nosso jogo. Todos os jogos são difíceis. Temos que novamente impor nosso ritmo em casa e buscar o triunfo”.

Juninho também comentou sobre o momento de empolgação pelos últimos jogos, e garante que o elenco tricolor está focado para lutar pela vaga na Libertadores e tem consciência que para isto precisa vencer o jogo desta quinta.

“Não é só o torcedor que está empolgado. São todos que trabalham no clube. A partir do momento que conquistamos bons resultados, o sonho é outro. Garantimos a permanência, estamos brigando. Nosso objetivo é a libertadores e conseguir um triunfo diante do Santos é fundamental”.

Para a partida desta quinta, o principal desfalque do Bahia é o zagueiro Lucas Fonseca, que continua fora de ação por uma lesão na coxa.

A novidade entre os relacionados é a presença do volante Edson, incluído de última na lista de atletas para o jogo pelo técnico Carpegiani. Mas a tendência é que Edson permaneça como opção para a partida e Juninho continue como titular no meio de campo Tricolor.

O volante Yuri também é outra novidade entre os relacionados para o jogo.

David Braz volta

Do lado do Santos, que deu adeus às chances de título após a derrota para a Chapecoense na última segunda, o objetivo é terminar entre os quatro primeiros para conquistar uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores.

A única mudança no time em relação a última partida é o retorno do zagueiro David Braz, que não atuou contra a Chape com um edema.

adblock ativo