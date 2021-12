Bahia quer acabar jejum de 20 anos diante do Santos

Com foco no ataque, o Bahia quer derrotar nesta quinta-feira, 29, às 21h, no Joia da Princesa, em Feira de Santana (distante a 108km de Salvador), um incômodo visitante em Brasileirões: o Esquadrão não sabe o que é vencer o Santos como mandante há vinte anos.

O último triunfo tricolor em casa aconteceu em 26 de outubro de 1994, pela segunda fase do Brasileiro. O Bahia venceu na Fonte Nova por 3 a 2, com três gols do artilheiro Uéslei. Depois disso, só tristezas. Foram quatro empates e duas derrotas diante da torcida, incluindo um 7 a 4 em 2003, ano em que o Bahia foi rebaixado. No histórico do confronto - com os dois como mandantes - o retrospecto também é péssimo: sete triunfos do Santos, cinco empates e apenas duas vitórias para o Tricolor.

Para fazer diferente, Marquinhos Santos promete abrir mão da formação cautelosa dos últimos jogos e ir para cima do Peixe. E a principal arma nesse arsenal é William Barbio. O atacante entrou bem no 2º tempo contra Flamengo e contra o Fluminense, o que fez a torcida pedir sua titularidade. Ao que tudo indica, o treinador ouviu os pedidos, e Barbio deve começar entre os 11 nesta quinta.

William concorda que merece a chance. "Que jogador não quer ser titular? Tenho entrado bem no segundo tempo, mas se ele optar por mim como titular espero fazer o mesmo", disse.

Essa é a segunda passagem dele pelo Bahia. Em 2013, Barbio fez 22 jogos e foi peça importante para escapar da degola. Nesse ano, voltou para o Vasco, time que tem o seu passe, mas não foi bem. Acabou 'encostado' pelo técnico Adilson Batista, o que viabilizou seu retorno para o Tricolor.

O cabeludo não acredita que tenha uma identificação especial com o Bahia para jogar tão bem por aqui e ir mal no Vasco. "É momento... Não estava bem por lá, mas também não tinha oportunidades. Aqui tenho espaço e posso mostrar meu futebol", explica.

Barbio no lugar de Branquinho não deve ser a única mudança ofensiva contra o Santos. Voltando de lesão, Pittoni deve jogar recuado, na vaga de Rafael Miranda, e Henrique substitui o volante Uelliton, que teve uma recaída na lesão da coxa e só volta depois da Copa.

Conta também a favor do Bahia os oito desfalques do Peixe. Leandro Damião, Thiago Ribeiro, Emerson, Rildo, Stefano Yuri, Edu Dracena e Gabriel estão lesionados, e Cícero acertou transferência para o Fluminense.

