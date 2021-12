Depois de quatro jogos sem vencer, o Bahia finalmente reencontrou o caminho do triunfo. Neste domingo, 10, o Tricolor bateu o Jacobina por 3 a 0, na Arena Fonte Nova e respirou no Campeonato Baiano. Ernando abriu o placar e Shaylon marcou duas vezes. O resultado deixou o Esquadrão na terceira posição na tabela, com oito pontos, três a menos que o líder Bahia de Feira. Já o Jacobina segue sem vencer na competição e é o penúltimo colocado.

Jefferson Domingos e Silvânia Nascimento | Fotos: Raul Spinassé | Ag. A TARDE Bahia quebra jejum no Baianão e bate o Jacobina por 3 a 0

Na próxima quarta-feira, 13, o Bahia vai até o Acre,onde enfrenta o Rio Branco, pela Copa do Brasil. Será o primeiro dos seis confrontos que o Tricolor terá atuando longe de Salvador.

No jogo, o técnico Enderson escalou uma equipe recheada de reservas, que sentiu dificuldades para marcar o primeiro gol. A primeira chegada foi com o jovem Caíque, aos cinco minutos. O jovem recebeu passe na entrada da área e chutou de primeira, para defesa de João Paulo. A partir daí o ritmo de jogo caiu bastante. O Esquadrão só voltou a criar aos 26, em chute de Nilton, que passou triscando a trave.

Bahia quebra jejum no Baianão e bate o Jacobina por 3 a 0 | Foto: Divulgação/ATarde

Para mudar o panorama da partida, Enderson fez logo uma alteração no intervalo. Arthur entrou na vaga de Rogério e o resultado da alteração foi imediato. No primeiro minuto do segundo tempo, o canhoto partiu para cima e sofreu falta. Na cobrança, ele botou a bola na cabeça de Ernando, que anotou o seu primeiro gol com a camisa tricolor.

O tento deu tranquilidade ao Tricolor, que passou a criar uma oportunidade atrás da outra. Élber até acertou a trave, mas quem marcou foi Shaylon. A jogada começou com Flávio, passou para Nilton cruzar para o meia. O terceiro gol foi construído com os mesmos protagonistas do anterior. Nilton deu outro passe açucarado para Shaylon marcar novamente. Gilberto poderia ter feito o quarto, mas perdeu gol incrível dentro da área.

adblock ativo