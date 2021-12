Bahia quase definido para enfrentar o xará de Feira

O técnico Jorginho comandou mais um treino do Bahia, nesta quinta-feira, 28, no Fazendão. No coletivo, o treinador tricolor promoveu as entradas de Hélder, no meio, que estava machucado, e Danny Morais, na zaga, na equipe considerada titular. C gols de Paulo Rosales e Talisca, o time pricipal bateu o reserva por 2 a 0.

Jorginho afirmou, em entrevista coletiva depois do treino, que o time está praticamente definido para enfrentar o Bahia de Feira, em Feira de Santana, neste domingo, 31, além de comentar a atuação do time nas últimas partidas.

"Tivemos muita dificuldade no começo do jogo passado. Aí começamos a melhorar um pouco com a movimentação do Rosales e no segundo tempo fomos bem melhores. Desde que cheguei, na maioria dos jogos, o segundo tempo é melhor que o primeiro", declara.

O rodízio da braçadeira de capitão também foi comentado pelo técnico durante a coletiva. "Eu acho que todos são responsáveis. Já era para eu ter feito isso há muito tempo. A hora que ficar em um só, vocês vão ver. Eu acho que vamos rodando até eu encontrar", declara o técnico sem dizer quem será o capitão do time na partida de domingo.

O treinador falou sobre sua expectativa com o volante Toró e o meia Pablo, que ainda não tiveram a oportunidade de estrear no time. "Estamos começando a fazer jogos treinos para dar ritmo a eles. Estamos tomando cuidado com o Toró. Acho que esse menino pode nos ajudar bastante e o próprio Pablo. São atletas que tenho carinho e a gente tem dado atenção para que eles possam treinar cada vez melhor e estrear quando tiverem a brecha", explica o técnico.

Jorginho também elencou as dificuldades que o time do Bahia deve encontrar na próxima partida contra o Bahia de Feira, no domingo, no estádio Joia da Princesa. "É um time difícil de jogar lá, o gramado não ajuda, o time deles é bom e tem uma bola parada boa", afirmou o técnico.

O Bahia ainda tem dois treinos na manhã desta sexta e de sábado, no Fazendão, antes da partida contra o Bahia de Feira.

