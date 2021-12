Bahia pronto para enfrentar o Jacuipense pelo Baianão

O Bahia encerrou nesta terça-feira, 31, a preparação para o duelo diante do Jacuipense, pela segunda rodada do Baianão. O jogo será realizado nesta quarta, 1º, no Estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe.

O técnico Guto Ferreira comandou um treinamento com bola, dividindo o elenco em duas equipes, enquanto uma treinava finalização, a outra trabalhava troca de passes e saída de bola.

Desfalcaram o treino o lateral Matheus Reis, com dores no púbis, e o meia Renato Cajá, com dores na panturrilha. Os atletas ficaram no departamento médico. O atacante Edigar Junior, com lesão no pé direito, e o volante Yuri, com dores no joelho, também ficaram fora.

Os atletas viajam ainda nesta terça para Feira de Santana, onde passam a noite. Na quarta, à tarde, o time segue viagem para Riachão do Jacuípe, local da partida.

