Bahia promove zagueiro para o time profissional

Sem condições financeiras de fazer contratações de peso, o Bahia tem apostado em soluções modestas para reforçar o time para 2013. Depois de trazer um goleiro para o time sub-23 - a promessa Douglas Pires - e praticamente fechar com o zagueiro reserva do Botafogo, o mineiro Brinner, agora é chegada a vez de uma saída caseira.

O clube anunciou ontem a promoção, para o elenco principal, do zagueiro Diego, de 22 anos, que disputou pelo tricolor, no ano passado, a Copa Governador do Estado - competição que a dupla Ba-Vi costuma utilizar jogadores do júnior.

A subida de Diego foi consolidada depois que o Esquadrão perdeu a dupla de beques Lucas Fonseca e Alysson, que não renovaram contrato para a nova temporada. Com a aprovação do técnico do time sub-23, Chiquinho de Assis, Diego foi promovido e comporá o time profissional até dezembro de 2013, quando se encerra o seu contrato. O jogador foi formado nas divisões de base do Atlético Mineiro.

O elenco tricolor é composto, até agora, de 26 jogadores, apenas com uma nova contratação: o goleiro Douglas.

Testes - Já visando à Copa São Paulo sub-20, o Esquadrãozinho disputou no domingo, 30, um amistoso contra o time do São Francisco (também inscrito no torneio), vencendo por 2 a 1. Os dois gols foram marcados por Ryder.

