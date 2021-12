Bahia promove evento para torcida na Fonte Nova

O Dia de Bahêa acontecerá neste sábado, 15, das 9h às 13h, na Praça Sul da Fonte Nova (atrás do gol do Dique) com entrada gratuita para a torcida, assim como estacionamento.

No evento, o Bahia fará a assinatura do novo contrato com a Arena, apresentará novidades na comunicação visual do estádio, além de visitas à locais privilegiados, como o vestiário, banco de reservas, zona mista, sala de imprensa e gramado.

Ainda haverá um Feirão de Associação ao plano de sócios do clube, o Sócio Esquadrão, com isenção de R$ 25 da taxa de adesão e da carteirinha. A ação também terá a presença de food truck, parque infantil, troféus dos títulos brasileiros de 1959 e 1988, ídolos da nação Tricolor, mascotes, tricolíderes e da TV Bahêa.

