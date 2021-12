Bahia promove evento para a torcida em Feira de Santana

Aproveitando a estreia no Campeonato Baiano, o Esporte Clube Bahia, irá realizar mais uma edição de debates "Repensando o Bahia". Todos os interessados podem se dirigir ao auditório da Arena Cajueiro (CT do Bahia de Feira), às 10h, no domingo, 20.

O presidente do Esquadrão, Guilherme Bellintani, e funcionários do clube estarão presentes. Um evento, em dezembro, na Fonte Nova discutiu temas como Inovação e Mulher no Futebol. O assunto da vez será embaixadas e interiorização do clube.

adblock ativo