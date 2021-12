Bahia prolonga comemorações em almoço

O Bahia ainda festeja o acesso à Série A conquistado no último sábado, 16, e celebrado com um minicarnaval no domingo, 27, em Salvador.

Nesta segunda-feira, 28, teve almoço especial para jogadores, comissão técnica e diretoria em uma churrascaria da cidade.

No encontro, o técnico Guto Ferreira voltou a agradecer à torcida: “Muito obrigado! Essa energia me moveu, me fortaleceu no momento de desconfiança”.

