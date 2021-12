Bahia projeta recorde contra o Botafogo no domingo

Ao invés do velho cimento, cadeirinhas. Banheiros dignos no lugar de um ambiente fétido. Ingressos, cerveja e lanches mais caros. Segurança maior. Com seus pontos positivos e negativos, a Arena Fonte Nova demorou para cair no gosto da turma tricolor, a começar pelo 5 a 1 sofrido diante do arquirrival Vitória na inauguração.

A presença de público neste Brasileiro, porém, mostra que a galera já tem se sentido bem mais à vontade no estádio repaginado. Com 18.981 pagantes por jogo (o que o coloca como quinto colocado no ranking geral do campeonato), o Bahia comemora sua melhor média na competição nacional desde 2013, quando a Fonte foi reaberta.

Para o duelo deste fim de semana com o Botafogo – mais uma vez num propício domingo às 16h – o clube usa como incentivo para conseguir uma resposta ainda melhor do torcedor o objetivo de quebrar o próprio recorde de público nesta edição da Série A: 33.681 pagantes na derrota por 4 a 2 para o Palmeiras, em 18 de junho. Os ingressos começaram a ser vendidos, exclusivamente para sócios, nesta terça-feira, 22. Nesta quarta, 23, a comercialização será aberta para todos (confira no quadro ao lado quando e onde comprar sua entrada).

“A torcida do Bahia faz a diferença. Dizer que essa energia não entra em campo é hipocrisia. Ela contagia, joga junto. Temos nove jogos em casa agora. Essa média de público tem que ir para primeiro, segundo”, pediu o técnico interino Preto Casagrande.

Passar os primeiros colocados em média de público é uma meta quase inalcançável – no topo encontra-se o Corinthians, com 38.295 pagantes por jogo, seguido por Palmeiras (31.884), São Paulo (31.380) e Grêmio (24.524) – mas já estaria de bom tamanho superar o número de torcedores que o clube conseguia atrair na ‘Era Pituaço’.

Em 2011, na primeira Série A disputada em sete anos pelo Tricolor, o time teve uma média de 20.292 pagantes por jogo no estádio de Pituaçu. No ano seguinte, na mesma praça, o número caiu para 18.981, exatamente igual ao atual. Já na Arena, o Bahia teve média de 18.449 pagantes em 2013, 12.579 em 2014, 16.904 em 2015 (Série B) e 17.201 em 2016 (Série B).

“O torcedor do Bahia sempre se caracterizou pela mobilização, mas o número tem aumentado por conta da nova fase de remontagem e reestruturação do clube. A torcida tem reconhecido o trabalho e está comparecendo em maior número. Os resultados em campo, embora precisem melhorar, também têm resgatado a confiança”, opina o diretor de mercado do clube, Jorge Avancini.

Segundo ele, a evolução do plano de fidelização do torcedor também tem contribuído para este crescimento. Em média, 6 mil sócios com acesso garantido têm comparecido por partida, contra aproximadamente 4 mil em 2016. Outro fator importante é a diminuição da inadimplência, de 39% em janeiro de 2015 para 12% em julho deste ano.

Reapresentação

Após a folga de segunda-feira, o elenco tricolor retornou nesta terça aos trabalhos no Fazendão, com regenerativo para os titulares e coletivo contra o sub-20 para os reservas. Em recuperação de lesões, Hernane e Allione desceram ao campo para atividade física.

