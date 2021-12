Bahia projeta anunciar três atacantes

O Bahia promete começar a temporada incrementando o setor ofensivo: segundo o gerente de futebol Éder Ferrari, serão apresentados três atacantes ainda nesta semana.

O dirigente não confirmou nomes, no entanto, não negou que o Tricolor esteja conversando com o velocista Luisinho, destaque do Santa Cruz na Série B. "Ainda estamos sondando mais atacantes. Mas o que posso afirmar é que o Bahia está fechado com três, e vai divulgar durante a semana", disse Ferrari.

Com 24 anos e 'garçom' da Segundona, Luisinho estaria cotado por outros times - entre eles o Botafogo - por conta do bom desempenho. Ele distribuiu 11 assistências, número igualado apenas por Marcelo Toscano, do América-MG.

Mais apostas

Outra vinda possível é a de Marinho, do Cruzeiro. O empresário do jogador, Jorge Machado, confirmou que está conversando com o departamento de futebol do Esquadrão de Aço, mas diz que a negociação deve demorar mais tempo.

"Se o Bahia vai apresentar três atacantes nesta semana, um deles certamente não será o Marinho. Estamos conversando, até pela proximidade que eu tenho com a direção do clube, mas ainda não está nada definido", afirmou o agente do atacante.

Segundo Machado, o que falta é resolver a situação de Marinho na Raposa para saber se ele será aproveitado. "Precisamos definir a situação dele no Cruzeiro. Até lá não temos como dizer se o negócio seria por empréstimo ou venda", explicou. Com 25 anos, Marinho teve boa passagem pelo Ceará na Série B deste ano. Marcou quatro gols até migrar para o Cruzeiro.

