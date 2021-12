Bahia prioriza renovação com atletas da defesa

A diretoria do Bahia segue à risca o discurso de realizar apenas contratações pontuais para 2013. Em entrevista à rádio CBN, o diretor de futebol do clube, Paulo Angioni, afirmou que está muito próximo de assegurar a manutenção da base da cozinha para a próxima temporada.

Enquanto o capitão Titi, titular absoluto do setor, verá expirar seu contrato apenas em 2014, os zagueiros Danny Morais, Alyson e Lucas Fonseca teriam os vínculos com o Esquadrão findados este mês.

Porém, segundo o dirigente, de férias no Rio de Janeiro, é grande a chance de o trio ser mantido para 2013. "As negociações com o Lucas Fonseca estão bem adiantadas, quase concluídas. Falta apenas um acerto entre o Mogi Mirim e o empresário do jogador. Já no caso de Danny, nós vamos sentar com o representante do atleta na próxima segunda. O Alysson também nos interessa e vamos conversar com o Feirense", revelou o dirigente, que segue pelo quarto ano no clube.

Um dos motivos pelo qual a direção resolveu manter os zagueiros foi o bom desempenho defensivo do setor durante o certame nacional. No ranking de melhores defesas do campeonato, o Bahia acabou na sétima colocação. Em 39 partidas, a meta do goleiro Marcelo Lomba foi vazada apenas 41 vezes.

Questionado sobre a manutenção ou não do contestado volante Fabinho, Angioni foi evasivo na resposta. "Ainda iremos conversar sobre isso. Não é certeza, não. Temos que ter uma reunião com toda comissão técnica", disse o carioca.

"Boa sorte!" - Em seguida, finalmente, cravou a saída do atacante Jones Carioca, além de outros atletas que não terão seu vínculo renovado com o Bahia. "Desejo boa sorte a Ciro, Júnior, Elias e Jones Carioca. Vão seguir outro caminho. Que sejam felizes. Tiveram sua importância", disse, sem rodeios. Sobre a possível saída do xodó Gabriel, o mandatário voltou a afirmar que "não há nenhuma proposta concreta, apenas sondagens".

Por fim, defendeu o desempenho muito aquém do esperado - em 34 partidas na Série A, não marcou sequer um tento - do meia-atacante Zé Roberto. Revelou ainda que já conversou com o atleta. "Ele ajudou o Bahia naquela recuperação no início do returno. Logo após o último jogo, falei com ele. A história do Zé (Roberto) no futebol é grande", concluiu.

Além do trio defensivo, outro que praticamente está certo com o Bahia é o volante Diones, que deve ficar no clube até 2015. Falta apenas assinar o contrato. No acordo, o tricolor adquire 50% dos direitos econômicos do jogador, que desde 2011 está no clube.

