Bahia prioriza novo nome, mas cogita chance a Preto Casagrande

Já se passou mais de uma semana desde a demissão do técnico Jorginho. Dois jogos foram disputados, além de terem sido realizadas quatro sessões de treinamento. E nenhum substituto foi anunciado pela direção tricolor.

Nos próximos dias, é possível que seja divulgado esse acerto. Ou não. É que o time tem sido comandado pelo interino Preto Casagrande e, nos bastidores, o clube já admite que cogita a possibilidade de promover a efetivação do profissional da casa.

Entretanto, ao contrário do que sugere a demora para a contratação de um técnico definitivo, com a anunciada “parcimônia” na procura, a prioridade da diretoria segue sendo a busca por um novo treinador. A condição é que este nome agrade tanto no aspecto técnico quanto no financeiro.

Todas as especulações já ventiladas pela imprensa mostraram-se meros boatos. Eduardo Baptista, Antônio Carlos Zago, Fernando Diniz e Roger Machado negaram ter sido procurados pelo Bahia, que se coloca numa posição de observador. “Estamos olhando o mercado”, afirma o vice-presidente Pedro Henriques.

Antes, na ocasião da saída de Jorginho, o diretor de futebol Diego Cerri pontuou: “Não vamos fazer nada acelerado só para dar uma resposta. A gente vai fazer com convicção e trazer um treinador que a gente ache que tem o perfil para seguir o trabalho”.

Cerri também havia ressaltado a confiança que a diretoria tem em relação a Preto, posição que ganha ainda mais força com os bons resultados da equipe sob sua batuta: empate por 1 a 1 com a Chapecoense fora de casa e triunfo por 2 a 1 sobre o São Paulo no último domingo, findando jejum de dois meses sem vencer como mandante.

A ponderação é que o clube entende como um “risco” apostar num profissional com pouca experiência em um momento tão importante.

Preto se esquivou do assunto depois do sucesso diante do Tricolor paulista. “Eu não gosto de responder com hipóteses. Não tem nada definido, então não tem porque dar minha opinião”, disse ele, que continua trabalhando. Nesta terça-feira, 8, foi dia de treino regenerativo para quem foi titular contra o São Paulo – com atividades na academia, fisioterapia e relaxamento na piscina aquecida e barris de gelo – e coletivo para os reservas frente à equipe sub-20. Para a visita ao Atlético-PR no domingo, às 19h, o lateral esquerdo Matheus Reis volta de suspensão e briga por vaga com Armero e Juninho Capixaba.

Bota no repeat!

Convocado para entrevista coletiva, o colombiano Mendoza lembrou com alegria do momento de seu gol inaugural pelo Bahia, o segundo no embate com o São Paulo.

O atacante só alcançou o feito em sua 14ª partida defendendo o clube, mas espera agora ir às redes com mais frequência para, assim, presentear a galera com exibições de dança mais ‘sofisticadas’ ao lado do compatriota Armero.

“Agora o arco abriu. Vou começar a fazer mais gols e fazer uma dancinha melhor. Aquela foi com a alegria do primeiro gol, com certeza vai melhorar”, garante ele, que explica o tremelhique da coreografia: “O nome é Salsa Choke. Quando você dança, você vai e ‘choque!’. Aquela que o Mina, do Palmeiras, faz também. É típica de Cali, a cidade onde moro na Colômbia. A gente gosta, isso é importante, fica com alegria dentro de campo e fora de campo. Agora é pensar nos próximos jogos e continuar nessa pegada”.

