Bahia presta homenagem aos 77 anos de Gilberto Gil

O Bahia homenageou na tarde desta quarta-feira, 26, o cantor Gilberto Gil. Aniversariante do dia, o artista baiano faz 77 anos e recebeu uma carinhosa mensagem de felicitações por meio do perfil oficial do clube nas redes sociais.

Na publicação, o Tricolor ainda relembrou a homenagem que Gil e Caetano fizeram ao Esquadrão em 1969. Por fim, o clube agradeceu e fez uma alusão à musica 'Aquele Abraço', composta pelo cantor no mesmo ano e regravada por Tim Maia, em 1993.

🎂 Ele já homenageou o Esquadrão em músicas e no histórico show que consagrou o Hino do Bahia para além do futebol, em 1969, ao lado de Caetano. @gilbertogil é o aniversariante do dia! Aquele abraço, tricolor! #GilFaz77 pic.twitter.com/2NZ7BgZr6n — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 26 de junho de 2019

