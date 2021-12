Bahia presta homenagem a funcionário que luta contra câncer

Uma pessoa não muito conhecida dos torcedores tricolores pôde ser vista em meio aos jogadores no momento em que a taça de campeão estadual de 2019 foi levantada pelo time do Bahia, no domingo, 21, na Arena Fonte Nova, após vitória por 1 a 0 sobre o Bahia de Feira. Tratava-se de Adherbal Amaral, assistente administrativo do clube, funcionário do Esquadrão há 42 anos.

Seu Adherbal, como é conhecido, foi o grande homenageado pelos jogadores na hora de levantar a taça de campeão baiano. "Eu chorei. Foi muita emoção", disse o funcionário, que faz tratamento de quimioterapia para combater um câncer de próstata.

O zagueiro Lucas Fonseca, capitão do time, explicou o tributo em entrevista após a conquista do 48º título estadual. "Dentro do elenco a gente não tem só um capitão e sim vários líderes. Todos exercem essa função de alguma forma ali dentro, jogando ou não. A gente sabe o quão importante Adherbal é na história do Bahia. Ninguém melhor do que ele para erguer esse troféu", afirmou.

No Instagram, Guilherme Bellintani, presidente do Bahia, escreveu que o funcionário "é a cara da torcida". E, de algum lugar da arquibancada, um torcedor responderia: “Adherbal me representa”.

