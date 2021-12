Bahia prefere trazer um camisa 9 para a marca dos 30 mil

O Bahia marcou até o momento seis gols no Campeonato Brasileiro, mas só um veio dos pés de um atacante: Maxi Biancucchi, no 1 a 0 sobre o Botafogo. Pará, Talisca (duas vezes), Lincoln e Fahel são os autores dos outros tentos do Tricolor. Com isso, o diretor de futebol do clube, Ocimar Bolicenho, pretende se reunir, nesta terça-feira, 27, com a diretoria para analisar uma possível mudança de prioridade: buscar um centroavante de peso ao invés de um meia.

"Temos que discutir para reverter essa marca dos 30 mil associados (o clube garantiu trazer um camisa 10 se a meta no número de sócios for atingida). Para o departamento de futebol, um camisa 9 agora é mais importante que um 10, até porque Lincoln e Talisca estão fazendo bem a função do meio-campo", explicou.

Um fator que pode ser decisivo na mudança de prioridades é a dificuldade em trazer Leandro Romagnoli, do San Lorenzo. O argentino tem pré-contrato com o Bahia, mas já declarou que quer ficar na Argentina até o fim da Libertadores, após o fechamento da janela de transferências.

Nomes

Sobre os nomes que vêm sendo especulados para a função, Bolicenho os descarta: "O Amauri nem foi procurado e o Borges quer terminar o contrato dele com o Cruzeiro".

Segundo o dirigente, Jael e Fernandão estão, a princípio, descartados, mas podem voltar a ser procurados se a diretoria resolver apostar em um 9. "Sobre Jael, depende do Joinville. Já o Fernandão, poderíamos ver os números, mas tem um contrato milionário e deve ser fora de alcance", disse.

