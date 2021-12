Bahia precisará de pacote de atacantes para o próximo ano

O Bahia tem um elenco-base para começar 2017, mas precisará de um verdadeiro pacote de atacantes nos próximos meses. Dos atletas que atuaram com maior frequência neste ano, apenas o centroavante Hernane tem contrato garantido para a próxima temporada, com vínculo até o final de 2018.

Allano, Wesley Natã, Misael e Victor Rangel estão emprestados apenas até o final deste ano, e não devem interessar mais ao clube. Dos “cinco ou sete” jogadores, como disse o presidente Marcelo Sant’Ana, que o Esquadrão deve procurar para renovar, o único atacante é Edigar Junio, que pertence ao Atlético-PR com vínculo até junho de 2018.

Em entrevista na quinta-feira, 1º, no Fazendão, o mandatário tricolor revelou que pretende iniciar a temporada que vem com um elenco de “mais ou menos 23 jogadores mais estabilizados e outros 10 com idade de júnior ou no primeiro ano como profissional”. Sendo assim, serão praticamente duas opções de atletas experientes para cada posição da equipe.

Considerando que o técnico Guto Ferreira adota um esquema com três atacantes, mesmo que renove com Edigar, o Tricolor precisará de pelo menos mais quatro reforços a fim de ter titulares e reservas experientes para todas as vagas do setor ofensivo.

A mesma busca por reforços para preencher o setor ofensivo aconteceu no início deste ano. Do ataque que começou a temporada 2016, apenas Zé Roberto foi ‘herdado’ do ano passado. Na intertemporada, o Esquadrão trouxe Hernane, Luisinho e Edigar Junio. Mais tarde, contratou Henrique e Thiago Ribeiro.

Montagem do elenco

O Tricolor já tem nove atletas considerados experientes para começar 2017 com contrato: o lateral direito Tinga, os zagueiros Jackson, Lucas Fonseca e Tiago (emprestado até junho próximo); os volantes Feijão e Juninho; os meias Régis e Renato Cajá; e Hernane.

Outras sete crias recém-saídas da base possuem contrato: o goleiro Jean; os zagueiros Éder e Dedé; os volantes Yuri e Gustavo Blanco; o meia Rômulo e o atacante Mário. Nenhum deles foi usado com frequência por Guto em 2016.

Três jogadores retornam de empréstimo: o goleiro Douglas Pires, o lateral direito Hayner e o meia João Paulo Penha. É improvável que sejam aproveitados em 2017.

Até seis jogadores interessam ao Bahia para uma renovação imediata: o goleiro Muriel; os laterais Eduardo e Moisés; os volantes Renê Júnior e Luiz Antônio; e o atacante Edigar Junio.

Por fim, sete atletas devem deixar o clube. Além dos quatro atacantes já citados, completam a lista o goleiro Anderson, o lateral João Paulo Gomes e o zagueiro Gustavo.

