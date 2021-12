Bahia precisa vencer para se afastar da zona da degola

Depois da derrota para o Goiás, em Goiânia, no último final de semana, o Bahia tem outra difícil missão pela frente, nesta quarta-feira, que é encarar o Flamengo, mais uma vez em terreno adversário, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, sem o apoio da torcida, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro, embora historicamente sempre faça boas partidas contra a equipe carioca.

Na 12.ª posição da tabela de classificação, com 36 pontos, o Bahia precisa vencer para se afastar da zona de risco. Nos cinco últimos jogos, teve apenas uma vitória, dois empates e duas derrotas. Caso vença o rival rubro-negro, que é o 10.º colocado, a distância para a zona de rebaixamento pode aumentar para 7 pontos. Do contrário, o número pode cair para apenas um.

O Bahia pode entrar em campo com até cinco modificações na equipe. Uma delas é o retorno do goleiro Marcelo Lomba, após cumprir suspensão. Também o lateral-direito Madson é mais um que volta ao time, a exemplo do volante Rafael Miranda, que também está à disposição do técnico Cristóvão Borges.

adblock ativo