Bahia precisa somar pontos para evitar sustos na reta final

O Bahia tem que passar longe de qualquer sequência negativa no Campeonato Brasileiro. A 14 rodadas do término da competição, o Tricolor precisa somar pontos para não sofrer nas últimas partidas com uma briga contra o rebaixamento.

Com 28 pontos, decorrentes de sete triunfos, sete empates e dez derrotas, o Esquadrão vem de um revés fora de casa, para o São Paulo.

Neste domingo, 16, às 16h, contra o Palmeiras, na Arena Fonte Nova, vencer será fundamental para manter a confiança em alta.

“A gente tem que focar, esses últimos 14 jogos serão fundamentais pra gente, até para visar algo a mais, né? A parte de cima da tabela, esse é o foco de todo mundo. Tem que ser assim”, disse o lateral-esquerdo Léo, em entrevista coletiva realizada ontem, no Fazendão.

Sobre a força do time palmeirense, mesmo que jogue com desfalques por causa das outras competições, Léo sabe que será difícil.

“Eu não fico olhando adversário. Esses grandes jogos eu amo jogar. Temos que mostrar nosso valor nesses grandes jogos. O triunfo vai ser muito importante pra gente”, contou o canhoto.

Para a partida, o técnico Enderson Moreira não poderá contar com Vinicius, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

No treino desta quinta-feira, 13, o time foi escalado com: Douglas; Nino, Grolli, Lucas Fonseca e Léo; Gregore e Marco Antônio; Zé Rafael, Élber e Gilberto. Tiago sentiu dores na perna direita e foi substituído por Grolli.

No decorrer da atividade, Flávio, Ramires e Edigar Junio entraram nos lugares de Gregore, Marco Antônio e Élber, respectivamente.

Os ingressos para o jogo com o Porco estão à venda. O mais barato custa R$ 25, a meia. Mais informações no site oficial do Bahia.

