Bahia precisa de um triunfo diante do Grêmio para deixar o Z-4

Se há uma coisa que o torcedor do Bahia ainda acredita no Campeonato Brasileiro deste ano é na força do Esquadrão jogando na Arena Fonte Nova.

Por isso, é fundamental que o Tricolor baiano faça valer a força do seu mando de campo neste domingo, 3, às 16h, contra o Grêmio, pela nona rodada do Brasileirão. Um triunfo retira o Bahia, independente de outros resultados do fim de semana, da incômoda zona de rebaixamento, na qual o Esquadrão atualmente ocupa a 17ª posição.

Nos quatro jogos que o Bahia fez na Fonte Nova, no Brasileirão, a equipe conquistou os oito pontos que possui até o momento no torneio, com dois triunfos (Santos e Vasco) e dois empates (Atlético-PR e São Paulo), com um aproveitamento de 66,7% da pontuação das partidas em Salvador.

Então, enquanto o técnico Guto Ferreira não consegue organizar uma nova forma do Bahia se postar nas partidas fora de casa, é melhor se apoiar na força da equipe ao lado de sua torcida.

Sem contar na partida com os atacantes Edigar Junio, machucado, e Élber, que cumpre suspensão, as maiores esperanças de gols na temporada têm caído sobre os meias Vinícius e Zé Rafael, artilheiros do time no ano com nove gols.

O primeiro viveu seu melhor momento durante o Campeonato Baiano, quando marcou seis gols pelo estadual. Já Zé Rafael vem em uma crescente como goleador em 2018, mostrando melhor desempenho nas conclusões do que na temporada passada.

Entretanto, ambos ainda têm números discretos no Brasileirão: enquanto Zé fez apenas um gol na Série A, Vinícius não marcou em nenhuma partida na competição.

Para o jogo deste domingo, Guto Ferreira não divulgou a lista de relacionados, o que deixa algumas dúvidas na escalação. Além dos já citados Edigar e Élber, o técnico não contará com o volante Gregore, suspenso, e o meia Marco Antônio, que ainda segue no departamento médico.

No gol, Douglas, após período fora por lesão, treinou normalmente e está à disposição, mas não se sabe se Guto vai escalar o atleta já na partida de hoje no lugar de Anderson. Na lateral-direita, Nino Paraíba e João Pedro disputam a preferência da posição. João Pedro, inclusive, pode ser utilizado mais avançado no lugar de Élber. Allione também disputa uma vaga no setor, que também pode ser ocupada por Régis, a depender da escolha tática de Guto.

Outro que volta de lesão é o lateral esquerdo Léo, que pode entrar na vaga do chileno Mena. Mais uma dúvida é quem será escolhido como o substituto do suspenso Gregore: Flávio e Edson disputam a posição na equipe titular.

Grêmio desfalcado

Do lado do Grêmio, o técnico Renato Gaúcho contará com uma série de desfalques: Léo Moura, Arthur e Luan não viajaram para Salvador e estão fora da partida. Já o zagueiro Kannemann ficou fora do treino realizado ontem em Salvador, na Toca do Leão, e virou dúvida para o jogo deste domingo.

