Bahia precisa de feito que nunca alcançou: devolver derrota

O drama do Bahia para superar a vantagem cearense e sagrar-se nesta quarta-feira, 29, campeão do Nordeste é fundamentado na história. Em mata-mata, o Tricolor nunca virou um confronto fora de casa após largar perdendo o primeiro jogo em seus domínios. No total, foram 13 fracassos em situações assim (ver abaixo).

Às 22h, em Fortaleza, Bahia e Ceará vão a campo decidir o Nordestão-2015. No duelo de ida, há uma semana, em Salvador, o Vozão venceu por 1 a 0. Nesta quarta, joga pelo empate. Já o Esquadrão, se devolver o mesmo placar, leva a decisão para os pênaltis. Qualquer outro triunfo lhe dá o título.

A única vez na história que o Bahia perdeu em casa o primeiro jogo de um mata-mata, mas se redimiu e eliminou o adversário, foi na final do Campeonato Baiano de 1991. Contudo, só alcançou o feito porque o confronto era uma melhor de três partidas, com a decisiva na Fonte Nova.

Na ocasião, o Bahia levou 3 a 2 do Fluminense de Feira, em casa. O segundo jogo, no Joia da Princesa, foi 1 a 1. No terceiro duelo, o Bahia, novamente na Fonte, Venceu por 3 a 0. Assim, levou a taça.

Ainda houve os casos das finais da Taça Brasil de 1959 e do Campeonato Baiano de 1983, quando o Tricolor perdeu em casa e reverteu fora.

Entretanto, assim como em 1991, tratava-se de melhor de três jogos. Nesses dois casos, o Bahia, antes de ser derrotado na Fonte Nova, havia iniciado o confronto vencendo a primeira partida, como visitante.

Em 1959, bateu o Santos por 3 a 2, depois levou 2 a 0 e, por fim, foi campeão com triunfo por 3 a 1. Já em 1983, fez 1 a 0 na Catuense, perdeu na sequência por 2 a 0, mas levantou o troféu ao vencer a terceira partida pelo mesmo placar da primeira. Naquele dia, devido a bonificações pela melhor campanha, bastava-lhe o empate para levar o título.

Prontos para a pressão

Agora, não haverá uma terceira partida, muito menos bonificações. O Bahia terá apenas 90 minutos diante de uma torcida contrária para devolver a derrota sofrida em casa.

"No jogo de ida, lutamos para ganhar, mas o futebol é assim: você nem sempre obtém o resultado que merece. Porém, saímos do jogo confiantes, pois vimos que tínhamos condições de reverter o quadro. Hoje (nesta terça-feira, 28), nos reunimos antes do treino para assistir ao VT da partida justamente porque sabemos que não éramos para ter perdido. Analisamos nossos erros e vimos o que é preciso fazer para levar o título", disse o volante paraguaio Wilson Pittoni.

"A gente tem que ir com calma. Não é para sair desesperado para fazer o gol assim que o jogo começar. Isso atrapalha o que você planeja. Vamos ter cautela, pois é naturalmente que o gol vai sair", afirmou, dando a receita do sucesso.

Caso vença nesta quarta, o Bahia conquistará seu terceiro título do Nordestão. Os dois primeiros foram em 2001 e 2002.

"Temos um grupo experiente e que está preparado para a pressão que vamos enfrentar em Fortaleza. Já sonho com o momento em que eu vou levantar a taça e com o aeroporto de Salvador abarrotado para nos receber na quinta-feira", disse o zagueiro Titi, capitão da equipe.

Pittoni emendou: "Vencer este Nordestão será ainda mais especial do que o Baiano, que conquistamos no ano passado, mas que é um título com o qual o torcedor do Bahia já está acostumado. Já o Nordestão faz tempo que o Bahia não ganha. Com fé em Deus, vamos conquistá-lo. E para Deus nada é impossível".

Duelos de ida e volta em que o Bahia largou com derrota em casa

1989 - Copa do Brasil Quartas de final

Bahia 0x2 Grêmio

Grêmio 1x0 Bahia

1994 - Brasileirão

Quartas de final

Bahia 1x2 Palmeiras

Palmeiras 2x1 Bahia

1995 - Campeonato Baiano Semifinal da 2ª fase do 2º turno

Bahia 1x2 Galícia

Galícia 0x0 Bahia

1997 - Campeonato Baiano *Final do 1º turno

Bahia 2x4 Vitória

Vitória 1x3 Bahia

1997 - Copa do Nordeste Final

Bahia 0x3 Vitória

Vitória 1x2 Bahia

1997 - Campeonato Baiano Final do 2º turno

Bahia 0x3 Vitória

Vitória 0x1 Bahia

2000 - Copa do Brasil Oitavas de final

Bahia 1x3 Flamengo

Flamengo 1x1 Bahia

2006 - Campeonato Baiano *Semifinal do 2º turno

Bahia 0x1 Vitória

Vitória 0x1 Bahia

2009 - Campeonato Baiano Final

Bahia 1x2 Vitória

Vitória 2x2 Bahia

2010 - Campeonato Baiano *Final

Bahia 0x1 Vitória

Vitória 1x2 Bahia

2011 - Campeonato Baiano *Semifinal

Bahia 0x1 Vitória

Vitória 2x3 Bahia

2012 - Copa do Brasil Oitavas de final

Bahia 1x2 Grêmio

Grêmio 2x0 Bahia

2013 - Campeonato Baiano Final

Bahia 3x7 Vitória

Vitória 1x1 Bahia

*Vitória venceu o confronto pois tinha vantagem por ter feito melhor campanha

