Bahia precisa apenas de um empate para conseguir acesso

O torcedor do Bahia quase morreu do coração no jogo diante do Bragantino, no último sábado, 19, quando aos 42 minutos do segundo tempo o meia Renato Cajá fez 3 a 2 e garantiu os três pontos. Com os resultados da rodada, o Bahia vai precisar apenas de um empate diante do Atlético-GO no próximo sábado, 27, fora de casa, para conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Caso consiga o empate, o Tricolor não poderá mais ser alcançado pelo Náutico, 5º colocado. A diferença entre os dois times é de três pontos: o Esquadrão tem 63 e o Timbu tem 60.

O time pernambucano terá pela frente, na próxima rodada, o Oeste, 16º colocado, brigando contra o rebaixamento. Quem também pode ficar de fora da Série A do ano que vem é o Vasco, que soma 62 pontos. Para isso acontecer, o time carioca precisa perder para o Ceará e o Náutico precisa vencer o Oeste.

