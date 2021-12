Bahia precisa acertar a pontaria para reencontrar o caminho do triunfo

Aquele início arrasador do Bahia está cada vez mais distante neste Brasileirão. Pior do que isso, a sensação de que essa poderia ser uma campanha sem sofrimento, iniciada após a goleada diante do Atlético-PR, parece ter acabado de vez para o Tricolor.

Após o revés do último domingo, diante do Flamengo, por 1 a 0, em casa, o time chegou pela primeira vez nesta temporada à zona do rebaixamento. E um dos fatores que ajudam a entender essa má fase do Bahia é justamente a falta de eficiência dos seus jogadores na hora de chutar para a meta dos adversários.

Os números de finalizações ao alvo não são ruins, mas deixam ainda mais à mostra a deficiência na hora de arrematar para o gol. Após 10 rodadas, o Bahia é o segundo time que mais acertou chutes no alvo, com 56 (40% dos seus chutes), e está atrás apenas do Grêmio, que tem 64. O problema é time falha em o traduzir esse volume de jogo em gols.

Média de acertos cai Média de acertos cai

As finalizações

Já são cinco jogos seguidos sem vencer (Grêmio, Coritiba, Palmeiras, Corinthians e Flamengo). O Esquadrão praticamente finalizou o mesmo número de vezes que seus últimos adversários, mesmo assim só conseguiu balançar as redes diante do Palmeiras, na derrota por 4 a 2, na Arena Fonte Nova, quando chutou oito bolas certeiras no alvo. Enquanto isso, o rival chutou apenas cinco, mas marcou quatro vezes.

Diante do Grêmio, perdeu feio no número de finalizações, 6 a 15, mas mesmo assim rivalizou nas bolas certeiras: 3 a 5. No entanto, o rival venceu o jogo por 1 a 0.

Diante do Flamengo, a mesma história. Chutou 10 e o rival 11, com três certas para o Bahia e quatro certas para o Rubro-Negro. Mas os cariocas levaram a melhor, por 1 a 0.

No empate contra o Coxa, o Tricolor teve 11 finalizações contra nove do rival. Mas não conseguiu sair do zero. A falta de pontaria do Esquadrão ficou ainda mais evidente na derrota por 3 a 0 para o Corinthians, quando finalizou 18 vezes, mas só acertou a meta de Cássio em uma oportunidade. Já o rival chutou 15, com cinco no alvo e fez três gols.

O maior retrato das chances perdidas pelo Esquadrão é o meia Zé Rafael, que está entre os maiores finalizadores do Brasileirão, com 12 batidas para o gol (6ª no campeonato). Para fora, foram outras 11 definições. No entanto, a quantidade não se traduz em eficiência. Tantas chances criadas resultaram em apenas um gol até aqui na competição, logo na primeira rodada, contra o Furacão.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

adblock ativo