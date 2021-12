Bahia pode ter R$ 6 milhões e trio por Juninho Capixaba

Novo presidente tricolor eleito no último sábado, Guilherme Bellintani ainda nem foi empossado oficialmente, mas engana-se quem pensa que o clube está parado no mercado. Entre as várias negociações em andamento – incluindo a que definirá a permanência, ou não, do técnico Paulo César Carpegiani – aquela que se apresenta em estágio mais avançado envolve o lateral esquerdo Juninho Capixaba.

Revelado na divisão de base do Esquadrão, o jogador só se firmou como titular durante o Campeonato Brasileiro deste ano, mas conseguiu algum destaque e despertou o interesse de clubes como o Corinthians, que já fez proposta para contratar o atleta.

A oferta é de cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 5,87 milhões), e o Timão ainda colocaria alguns de seus jogadores à disposição do Bahia. São muitos os nomes que aparecem como possibilidades, como o lateral Moisés e o meia Marquinhos Gabriel – que já defenderam a equipe – o atacante Mendoza – integrante do elenco tricolor em 2017 – além do armador Marlone, o goleiro Douglas Friedrich e o atacante Lucca, que defenderam, respectivamente, Atlético-MG, Avaí e Ponte Preta no Campeonato Brasileiro.

Das várias combinações discutidas, a mais provável traria para o Fazendão Moisés, Marquinhos Gabriel e Douglas. Entretanto, um dos detalhes que têm emperrado o acordo é a divergência quanto à divisão de direitos. O Bahia deseja ficar com alguma porcentagem dos atletas corintianos envolvidos no negócio. Por outro lado, o Timão reivindica a aquisição de 100% dos direitos de Juninho Capixaba, algo que a cúpula tricolor não planeja ceder. A ideia é permanecer com 20% a 30%.

O Corinthians já avisou que a pedida do Esquadrão é alta demais para os seus planos. E o Bahia reclama que as conversas têm sido ainda muito “incipientes”. Devem evoluir nos próximos dias.

E Jean?

Um dos motivos para o Bahia querer envolver na negociação o goleiro Douglas Friedrich, destaque do Avaí no Brasileiro, é o fato de estar perto de perder seu camisa 1, Jean, para o São Paulo.

Em entrevistas após a eleição, Guilherme Bellintani previu que os clubes tricolores devem chegar a um denominador comum em breve, mas ressaltou que a proposta ainda não alcançou aquilo que o Esquadrão quer.

O valor oferecido, de aproximadamente 2,2 milhões de euros (R$ 8,5 milhões), agradaria ao Bahia. Porém, assim como na negociação de Juninho Capixaba, a divisão de direitos se apresentaria como um complicador.

O clube detém apenas 70% dos direitos do goleiro – os outros 30% pertencem a um representante – fatiamento que diminui consideravelmente o montante que entraria nos cofres tricolores no caso de a venda ser concluída.

