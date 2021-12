Bahia pode ter cinco desfalques contra o Coritiba

A derrota do Bahia por dois a zero para o Fluminense deixou outras marcas para além da perda dos três pontos em casa. O técnico Jorginho poderá não contar com até cinco titulares que entraram em campo na última quarta-feira, 10, em Pituaçu.

Suspensos, os zagueiros Titi e Danny Morais, além do meia Gabriel, já estão fora do jogo do próximo domingo, 14, às 16h, contra o Coritiba. Além do trio, o volante Hélder e o atacante Elias saíram machucados do jogo contra o Flu e viraram dúvida para a partida em Curitiba, partida contra um adversário direto na luta pela permanência na Série A em 2013.

Na defesa, os naturais substitutos são os reservas Lucas Fonseca e Alysson. A dupla já jogou junta na vitória sobre a Ponte Preta, fora de casa, por dois a zero, no primeiro turno. Já para a vaga de Gabriel, além dos possíveis desfalques de Hélder e Elias, só após os treinos no Fazendão é que Jorginho deve definir os seus substitutos.

Para o lugar de Hélder, uma opção é o volante Kléberson, que retorna após ter cumprido suspensão. No ataque, os atacantes Souza e Jones, em fase final de recuperação de suas lesões., são esperados para o importante jogo contra o Coxa.



