Bahia pode superar melhor início com sequência em casa

A série de quatro jogos em Salvador pela Série B permite ao Bahia estabelecer seu melhor início na história da competição. No sábado, às 16h30, ele recebe o Luverdense na Fonte Nova; uma semana depois, encara o Vitória no Barradão. Na terça-feira seguinte, 7, e no outro sábado, 11, enfrenta respectivamente Paysandu e Oeste, ambos na Fonte Nova.

Das sete vezes em que disputou a Segunda Divisão anteriormente, o Esquadrão teve seu melhor desempenho nos oito primeiros jogos em 1999. A equipe de Joel Santana conseguiu quatro triunfos e quatro empates: 16 pontos.

A atual campanha sob o comando de Sérgio Soares vem logo atrás. Foram 15 dos 24 pontos disputados, com aproveitamento de 62,5%. São quatro vitórias, três empates e uma derrota até agora.

O desempenho dos oito primeiros jogos da edição 2010, quando o Tricolor conseguiu o acesso, e de 2004, quando bateu na trave, ao ficar em 3º, vêm logo em seguida. Naqueles anos o Bahia conseguiu 13 pontos dos 24 possíveis, também com quatro vitórias, mas um empate e três derrotas.

Os números mostram que, apesar da queda de rendimento apontada pela torcida, o Bahia continua com bom aproveitamento. "Nosso time tem feito grandes jogos, oscilando dentro de algumas partidas, mas no geral tem ido bem. Jogar esses quatro jogos seguidos em Salvador é grande chance de entrar no G-4 e não sair mais", afirmou o goleiro Douglas Pires, que participou de sete das oito rodadas.

Oportunidade

A largada na competição de 16 anos atrás ainda guarda algumas vantagens em relação à atual. Naquela Série B, o Tricolor fez metade dos primeiros oito jogos na antiga Fonte Nova. Nesta temporada, jogou apenas três partidas na capital baiana, sendo que, contra o Mogi Mirim, não contou com a presença da torcida.

"Se você for analisar, a gente fez vários jogos fora de casa. Se vir por esse lado, estamos bem em questões de colocação. Agora, a tabela muda para o nosso lado. Nós vamos fazer mais jogos em casa e menos fora. Então, o momento de a gente aproveitar é esse", analisou o volante Souza.

Há 16 anos, o Tricolor teve, na sequência dos oito primeiros jogos, mais dois triunfos e dois empates, somando oito pontos. Resta-lhe superar esse aproveitamento para obter seu melhor início na história da Série B.

Na terça-feira, 23, o elenco treinou em dois períodos. Pela manhã, um treino físico. Pela tarde, um trabalho com bola. O meia Eduardo, ainda se recuperando de uma lesão, foi o desfalque.

'Aposta', meia é apresentado

Campeão capixaba pelo Rio Branco, João Paulo, de 22 anos, foi apresentado ontem. O meia mostrou-se surpreso com a aposta no seu futebol: "Aconteceu do nada. Estava no Rio Branco, fiz um bom campeonato e fui indicado ao Bahia. Espero contribuir"

adblock ativo