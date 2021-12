Bahia pode ser punido por "revolta das caxirolas"

O Bahia não deve passar impune à 'revolta das caxirolas' durante o clássico Ba-Vi do último domingo, 28, na Arena Fonte Nova.

O árbitro Jailson Macedo Freitas citou o fato na súmula do jogo. O episódio deve ir a julgamento no Tribunal de Justiça da Bahia (TJD) na próxima semana.

O Tricolor corre o risco de receber multa e ainda perder mandos de campo. De acordo com o artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), a multa varia entre R$ 100 a R$ 100 mil. Já a perca de mando, de uma a dez partidas.

Uma possibilidade de diminuir ou livrar-se da pena seria a detenção dos autores dos arremessos e registro de boletim de ocorrência.

As punições só podem ser aplicadas no Baianão. Se realmente ocorrerem só deverão ser computadas no próximo ano, já que a edição atual do certame já se aproxima.



Em nota, a Polícia Militar afirmou que vai aproveitar as imagens do sistema de filmagens da Arena para identificar os responsáveis pelo incidente.

