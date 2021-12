Bahia pode ser comandado por preparador físico no Ba-Vi

O Bahia tentará reverter a vantagem do Vitória na final do Campeonato Baiano, no próximo domingo, 19, no Barradão, com o preparador físico Eduardo Fontes ou com o auxiliar Chiquinho de Assis no comando técnico da equipe.

É que o auxiliar técnico Eduardo Barroca, que comandava o time interinamente, teria sido liberado pela diretoria tricolor para resolver problemas particulares no Rio de Janeiro e não participará do duelo decisivo.

Especula-se que, na mesma toada de Paulo Angioni, de Joel Santana e dos 14 atletas dispensados recentemente pelo Bahia, Barroca também esteja próximo de deixar o Fazendão.

A diretoria do time baiano ainda busca por um substituto para Joel Santana. Os nomes mais fortes são os de Cristóvão Borges, ex-Vasco, de Paulo Bonamigo e de Renato Gaúcho, treinadores que já passaram pelo tricolor.

Para os cargos de direção no departamento de futebol, o presidente Marcelo Guimarães Filho deve anunciar em breve as contratações de Anderson Costa, ex-dirigente do Botafogo, e de William Gomes, ex-jogador do Corinthians que virou executivo de futebol.

