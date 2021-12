Bahia pode repetir escalação com três zagueiros contra o Flu

Apesar de não revelar o time do Bahia que inicia o jogo contra o Fluminense neste sábado, 7, às 18h30, no Maracanã, o técnico Cristóvão Borges admitiu que pode repetir a escalação com três zagueiros na partida contra o tricolor carioca.

"Tem uma grande possibilidade de repetir. Lógico que estou buscando o equilíbrio, não ficamos satisfeitos com a derrota. Erramos muitas coisas jogando assim, mas também fizemos muitas coisas boas".

Segundo Cristóvão, a indefinição na escalação é porque o técnico do Bahia ainda vai avaliar qual a melhor forma de jogar contra o Fluminense. Mas uma mudança certa é a saída de Madson, que não foi nem relacionado para o jogo, do time titular.

"Ele continua com minha confiança. Não existe isso de preservar ninguém. O que existe é que todos tem oportunidade. Pode ser que agora o Angulo inicie. O Madson vem alternando as atuações dele. Então, quem tiver a oportunidade e souber aproveitar fica no time".

