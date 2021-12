Bahia pode perder Zé Roberto para jogo com Figueirense

Submetido a um exame de imagem para conhecer a gravidade da lesão na sua coxa direita, o meia Zé Roberto não participou das atividades desta sexta-feira, 14, no Fazendão.

O jogador tricolor, que já se queixava das dores musculares há alguns jogos, poderá ser o segundo desfalque de Jorginho para o duelo de domingo, 16, contra o Figueirense, em Pituaçu.

Quem também está fora do jogo é o atacante Souza, que recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Sport e terá que cumprir suspensão.

Em substituição, o comandante do Esquadrão tem como opções os meias Caio, Jéferson e Mancini, para a vaga de Zé Roberto e, para o lugar do "Caveirão", tem Elias, Júnior, Rafael, Ciro e Cláudio Pitbull. Certa mesmo é a participação do volante Fahel, que volta ao time após ter cumprido suspensão contra o Leão da Ilha.

Treino tático - Depois de uma longa conversa no centro do campo de treinamentos, Jorginho comandou um trabalho tático.

O treinador dividiu o elenco em três equipes e exigiu aprimoramento da posse de bola e da marcação.

Para encerrar a preparação para o duelo com o Figueira, o elenco tricolor volta ao batente às 8h30 deste sábado, 15.

