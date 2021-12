Bahia pode perder Lucas Fonseca para duelo contra o Santos

Titular absoluto no sistema defensivo do Bahia, o zagueiro Lucas Fonseca pode desfalcar a equipe no duelo contra o Santos, na próxima quinta-feira, 14, no Pacaembu.

O beque pediu para ser substituído na segunda etapa da partida contra o Atlético-MG reclamando de dores na parte interna da coxa. Ele será reavaliado nesta segunda-feira, 11, para saber qual a gravidade da lesão.

Caso não tenha condições de jogo, Titi, que perdeu recentemente a posição para Demerson, deve ser o substituto.

Lucas atuou em 26 das 33 partidas do Bahia no Brasileirão e é um dos que mais atuou com a camisa tritolor na competição. Somente Marcelo Lomba, Raul, Hélder e Fernandão entraram em campo mais vezes que o defensor.

Com 39 pontos, o Bahia ocupa 15ª posição no Campeonato Brasileiro e não vence desde o dia 9 de outubro, quando bateu o Vitória por 2 a 0 na Arena Fonte Nova.

adblock ativo