Bahia pode jogar com quatro volantes contra o Corinthians

Uma coisa é certa. O técnico Jorginho não gostou nada da atuação do Bahia na derrota em casa para o Palmeiras por um a zero na última quarta-feira. Prova disso são as modificações que o treinador fez na equipe durante o treino desta sexta-feira, no Fazendão, último antes do jogo deste sábado, 20, ás 18h30, contra o Corinthians no Pacaembu.

Quem parece ter perdido uma vaga no time titular é o meia Zé Roberto. Mas, ao invés de testar um outro meia no seu lugar, Jorginho colocou o volante Fabinho no seu lugar, adiantando Kléberson, jogando com um meio de campo formado por quatro volantes de origem (Fahel, Fabinho, Diones e Kléberson). Sem poder contar com o atacante Jones, suspenso com o terceiro cartão amarelo, Elias assumiu a sua vaga.

Durante a atividade, Jorginho chegou a fazer alguns testes, colocando o volante Victor Lemos no lugar de Fabinho, além do meia Caio César na vaga de Kléberson.

Quem continua fora da equipe é o volante Hélder e o atacante Souza. Hélder ainda não tem um prazo definido para retorno. Já Souza está sendo preparando para retornar ao time no dia 27, contra o Grêmio, em Pituaçu.

Veja vídeo da entrevista do atacante Elias, que volta ao time titular do Bahia contra o Corinthians:



