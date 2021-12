Bahia pode ganhar três reforços para domingo

O Bahia retornou aos treinos nesta terça-feira, 26, com três boas novidades para o técnico Jorginho. O volante Hélder, o meia Zé Roberto e o atacante Ryder, que estavam no departamento médico, voltaram a treinar com bola e podem aparecer como opções no próximo jogo do Esquadrão neste domingo, 31, às 16 horas, no Joia da Princesa, contra o Bahia de Feira.

Hélder deve disputar uma vaga no time titular com Diones, devido a mudança tática do técnico Jorginho, que vem jogando com dois volantes (Fahel e Diones) e dois meias (Rosales e Marquinhos Gabriel) no meio de campo. Já Zé Roberto e Ryder ficam como opções para o decorrer da partida.

O lateral Ávine também também treinou com bola no campo do Fazendão, mas ainda continua em recuperação, ainda sem previsão de retorno. Ficaram fora da atividade o atacante Souza, que se recupera de uma lesão na panturrilha, o meia-atacante Freddy Adu, que fez trabalho na academia do clube.

