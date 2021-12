Bahia perto de anunciar meia Renato Cajá e zagueiro Jackson

Às vésperas do primeiro clássico com o Vitória pela final do Campeonato Baiano - neste domingo, 1º, no Barradão -, o Bahia está prestes a anunciar dois reforços 'de peso', já mirando a Série B do Brasileiro. O meia Renato Cajá, ex-Ponte Preta, e o zagueiro Jackson, atualmente no Internacional, estão praticamente fechados com o Tricolor, e podem ser anunciados a qualquer momento.

Renato Cajá rescindiu recentemente seu contrato com o Sharjah FC, dos Emirados Árabes, e estava procurando uma nova equipe no Brasil. A proposta é que ele fique no Esquadrão até o final de 2017.

Para contratá-lo, o Bahia venceu concorrência com Santos e Ponte Preta, que vinham negociando com o meia, e também o arquirrival Vitória, que havia declarado interesse no retorno do jogador, que atuou por lá em 2013.

Já Jackson, que tem contrato com o Internacional, será comprado pelo Tricolor e assinará vínculo por dois anos, com opção de prorrogação pelo Bahia por mais um. A negociação já tem o aval do time gaúcho e dos empresários do jogador, restando apenas últimos detalhes.

Precisando de dinheiro para montar seu time para a Série A, o Inter aceitou negociar o atleta, que fez apenas cinco partidas pelo time gaúcho em 2016. O zagueiro, de 25 anos, se destacou no Goiás, em 2014, quando foi emprestado pelo Colorado, e no Palmeiras, no ano passado, para onde também foi em vínculo temporário.

Com as contratações praticamente definidas, o Tricolor estuda confirmar os reforços na assembleia geral de sócios, que acontece na Fonte Nova neste sábado, 30. Para isso, os jogadores precisam chegar primeiro a Salvador e assinar contrato.

