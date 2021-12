Bahia perto de anunciar chegadas de ‘Gustagol’ e Wellington Silva

O Bahia segue forte no mercado de transferências para se reforçar no ano do seu retorno à elite do futebol nacional.

Entre os nomes que estão em negociações avançadas com o Tricolor, está o centroavante Gustavo, o ‘Gustagol’. O atacante teve boa passagem pelo Criciúma, onde se destacou e, enquanto esteve no clube, disputava a artilharia da Série B de 2016. Marcou 11 gols.

Em julho, ele foi contratado pelo Corinthians por R$ 3 milhões, Gustavo não correspondeu ao investimento. Atuou em apenas nove partidas pelo Timão e sequer conseguiu acertar uma finalização no alvo, segundo estatísticas.

Gustavo tem 22 anos e chega ao Bahia por empréstimo de um ano. A negociação deve ser concluída na segunda-feira, 2 de janeiro.

Reforço na lateral

Após anunciar a contratação do lateral esquerdo Pablo Armero e a renovação com o direito Eduardo, a aposta da vez para o setor é Wellington Silva, com passagens por Flamengo e Internacional e que estava atuando no Fluminense.

Wellington é lateral direito, mas sabe atuar também na esquerda. Tem 28 anos e foi titular em 32 das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, sua renovação não era prioridade da diretoria do Flu. O empresário do jogador, Maickel Portela, confirmou a negociação com o Bahia.

