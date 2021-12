Bahia perde segunda partida fora de casa no Brasileirão

O Bahia até tentou, mas ainda não conseguiu amenizar a fama de ser uma presa fácil quando joga fora de casa. Neste domingo, 12, a derrota foi para o Athletico-PR na Arena da Baixada, por 1 a 0, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O gol que definiu o placar foi marcado por Rony, logo no início da partida. Com o resultado, o Tricolor ficou na 8ª posição na tabela com seis pontos. O time de Curitiba é o sexto com sete.

Mesmo vindo de uma maratona de jogos, o Furacão surpreendeu e mandou a campo um time com nove titulares. O Esquadrão até tentou deixar a timidez de um visitante de lado e pressionou o rival com marcação alta desde o início. Mas a estratégia do técnico Roger Machado não deu certo. O Tricolor "estranhou" o gramado sintético da Arena da Baixada e cansou de oferecer espaços para o rival. Não demorou para o gol do time da casa sair.

Aos 10 minutos, Renan Lodi cruzou na medida para Marco Rubem. O goleiro Douglas fez grande defesa, mas Rony pegou o rebote e mandou a bola para o fundo do da rede. O Athletico continuou ditando o ritmo de jogo e quase ampliou com Nikão, que mandou uma bomba de longe. Douglas espalmou para escanteio. Depois da cobrança, Bruno Guimarães cabeceou para outra defesa do arqueiro tricolor. Na sequência, Nino tirou em cima da linha. O Esquadrão não assustou na primeira etapa.

O Athletico iniciou o segundo tempo em ritmo frenético e quase ampliou o placar nos primeiros quatro minutos. O goleiro Douglas novamente salvou, em lances de de Marco Ruben e Nikão. O Furacão “martelou” muito no início, mas depois parou.

Aos poucos o Bahia começou a gostar da partida e quase empatou. Paulinho cobrou o lateral rápido, Fernandão correu livre em direção ao gol, mas bateu de canhota em cima do goleiro Santos. Roger Machado tentou mudar o panorama do jogo e colocou em campo Élber, Shaylon e Gilberto, nos lugares de Rogério, Ramires e Fernandão, respectivamente.

Mas a melhor oportunidade veio em chute por cima da meta de Douglas Augusto, após passe Élber. No final, o Tricolor ensaiou uma pressão, mas não conseguiu furar o bloqueio do Furacão. Foi a segunda derrota do Esquadrão em dois jogos fora de casa neste Brasileirão. O revés faz o Bahia reviver o fantasma de não conseguir bons resultados quando joga como visitante. A chance de mudar essa história será no próximo domingo, em duelo contra o São Paulo, no Morumbi, às 11h.

